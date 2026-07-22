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सोनीपत में गरजे अभय चौटाला, बोले-"छात्रों का आंदोलन और तेज होगा, शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा"

सोनीपत में अभय चौटाला ने छात्रों और किसानों के आंदोलनों का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और बदलाव की मांग की.

ABHAY CHAUTALA INLD SONIPAT RALLY
सोनीपत में गरजे अभय चौटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 22, 2026 at 12:40 PM IST

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सोनीपत: सोनीपत के गांव खेवड़ा में आयोजित इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के कार्यक्रम में राजनीतिक माहौल उस समय गर्म हो गया, जब राई हलके से पूर्व प्रत्याशी अजीत आंतिल ने जेजेपी छोड़कर इनेलो की सदस्यता ग्रहण कर ली. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी का दामन थामा. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि, "इनेलो ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है और हमारी पार्टी में कभी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं हुई."

"छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं होगा": छात्रों के आंदोलन पर बोलते हुए अभय चौटाला ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में और रफ्तार पकड़ेगा. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए. पहले की सरकारों में जिम्मेदारी तय होने पर मंत्री स्वयं पद छोड़ देते थे."

अभय चौटाला बोले-"छात्रों का आंदोलन और तेज होगा, शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा" (ETV Bharat)

"किसानों की मांगें पूरी तरह जायज": वहीं, किसानों के मुद्दे पर भी अभय चौटाला ने सरकार को घेरते हुए कहा कि, "किसानों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और उनका आंदोलन भी खत्म होने वाला नहीं है." उन्होंने आरोप लगाया, "बीजेपी सरकार ने देश के हर वर्ग को परेशान किया है और अब जनता बदलाव चाहती है. किसानों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए."

कांग्रेस और जेजेपी पर साधा निशाना: अपने संबोधन में अभय चौटाला ने कांग्रेस और जेजेपी पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए. जेजेपी ने जनता से किए वादे तोड़े, सरकार का समर्थन किया और अपने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं रखा. अब जनता का भरोसा कांग्रेस और जेजेपी दोनों से उठ चुका है और इनेलो के पक्ष में माहौल बन रहा है."

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