सोनीपत में शराब पिलाकर दोस्त की हत्या, शव को यमुना किनारे गड्ढा खोदकर दबाया, पुलिस ने किया शव बरामद

सोनू हत्याकांड की कहानीः सोनीपत के गांव बेगा का रहने वाला सोनू नाम का युवक जिसपर गन्नौर थाना में कई मुकदमे दर्ज थे, वह 12 जनवरी को घर से दवाई लेने निकला था. जब दो दिन तक वह घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दी. पुलिस ने जांच के दौरान एक गुप्त सूचना के आधार पर 15 जनवरी को श्याम को उसके दोस्त फिरोज के साथ हिरासत में लिया. पूछताछ में वह पुलिस को गुमराह करता रहा कि उसे सोनू के बारे में कुछ नहीं पता. जैसे ही क्राइम ब्रांच ने कुछ सख्ती दिखाई और कुछ तथ्य उसके सामने रखे तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.

सोनीपतः जिले के गनौर से दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. बेगा गांव के कई दोस्तों ने पहले 12 जनवरी को बैठकर शराब पी और नशे में हुई कहासुनी में कई दोस्तों ने मिलकर सोनू नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर डाली. बाद में उसके शव को यमुना किनारे गड्ढा खोदकर दबा दिया. इसी बीच सोनू जब कई दिनों तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों की शिकायत पर जब क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस ने जांच शुरू किया. जांच की तो उसकी हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया.

सोनीपत में शराब पिलाकर दोस्तों ने दोस्त की हत्या (Etv Bharat)

परिजनों ने लगाया आरोपः फिरोज ने बताया कि "उसने पहले सोनू के साथ शराब पी और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए पहले यमुना में एक गड्ढा खोदा गया और शव को उस गड्ढे में दबा दिया गया." आज जब पुलिस उसकी निशानदेही पर यमुना नदी के किनारे पहुंची तो वह शव इधर उधर दबाने का बहाना बनाता हुआ नजर आया. फिर क्या था कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सोनू के शव को बरामद कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया, तो परिजनों ने इस हत्याकांड में एक दो नहीं बल्कि दस से ज्यादा आरोपियों के शामिल होने के आरोप लगाए.

क्या बोले गन्नौर एसीपी ऋषिकांतः सोनू हत्याकांड की जानकारी देते हुए एसीपी गन्नौर ऋषिकांत ने बताया कि "14 जनवरी को बेगा गांव के रहने वाले मोनू नाम के युवक ने सोनू के गुमशुदगी की की शिकायत हमें दी थी जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया था. लेकिन इस पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि सोनू की हत्या कर उसका शव यमुना में दफना दिया गया था. अब उसके शव को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में बरामद कर लिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. अभी इस पूरे मामले में फिरोज नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. फिरोज की निशानदेही पर उसके शव को बरामद किया गया है उसके सिर पर चोट के निशान हैं जिसे देखकर लग रहा है किसी तेज हथियार से उसके गले और सिर पर वार कर उसकी हत्या की गई है."