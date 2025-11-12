ETV Bharat / state

जोधपुर को तेज धमाके ने डराया, भूकंप समझ घरों से निकले लोग...जानिए मामला

ऑपरेशन त्रिशूल में टच एंड गो करता लड़ाकू विमान ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जोधपुर का मंडोर और बनाड़ क्षेत्र मंगलवार रात तेज धमाकों से कांप उठा. हर कोई दहशत में आ गया. कई लोग घरों से बाहर निकल आए. ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिसमें लोगों को तेज धमाके की आवाज सुनाई दे रही है. शुरू में भूकंप मानकर लोग डरे, लेकिन धीरे-धीरे पता चला कि यह लड़ाकू विमान के नीचे उड़ान भरने और बैरियर तोड़ने पर होने वाला सोनिक बूम है. मंडोर पुलिस ने देर रात इलाके में इस बात की छानबीन की कि धमाके के बाद कुछ अप्रत्यक्ष हुआ हो, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला. मंडोर थानाधिकारी किशनलाल विश्नोई ने बताया कि धमाके की आवाज पर हमारी टीमों ने देर रात तक पूरी पड़ताल की. पता लगाया कि कहीं धमाके के बाद कुछ अप्रत्यक्ष असर तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नुकसान नहीं मिला. संभवतया लड़ाकू विमान का सोनिक बूम हो सकता है. बाद में भारतीय वायुसेना की ओर से “X” पर मौजूद आधिकारिक हैंडल IDU से बताया गया कि यह आवाज फाइटर जेट की रूटीन उड़ान के दौरान उत्पन्न सोनिक बूम की थी. पढ़ें: रेगिस्तान में 'त्रिशूल' की गड़गड़ाहट, थार रैप्टर ब्रिगेड का जबरदस्त प्रदर्शन