ETV Bharat / state

जोधपुर को तेज धमाके ने डराया, भूकंप समझ घरों से निकले लोग...जानिए मामला

ऑपरेशन त्रिशूल में लड़ाकू विमान में तोड़ा एयर बैरियर तो हुआ सोनिक बूम. इसकी आवाज से चौंक गए लोग.

Fighter aircraft perform touch and go during Operation Trishul
ऑपरेशन त्रिशूल में टच एंड गो करता लड़ाकू विमान (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 9:02 AM IST

|

Updated : November 12, 2025 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: जोधपुर का मंडोर और बनाड़ क्षेत्र मंगलवार रात तेज धमाकों से कांप उठा. हर कोई दहशत में आ गया. कई लोग घरों से बाहर निकल आए. ऐसे सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिसमें लोगों को तेज धमाके की आवाज सुनाई दे रही है. शुरू में भूकंप मानकर लोग डरे, लेकिन धीरे-धीरे पता चला कि यह लड़ाकू विमान के नीचे उड़ान भरने और बैरियर तोड़ने पर होने वाला सोनिक बूम है. मंडोर पुलिस ने देर रात इलाके में इस बात की छानबीन की कि धमाके के बाद कुछ अप्रत्यक्ष हुआ हो, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला.

मंडोर थानाधिकारी किशनलाल विश्नोई ने बताया कि धमाके की आवाज पर हमारी टीमों ने देर रात तक पूरी पड़ताल की. पता लगाया कि कहीं धमाके के बाद कुछ अप्रत्यक्ष असर तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ नुकसान नहीं मिला. संभवतया लड़ाकू विमान का सोनिक बूम हो सकता है. बाद में भारतीय वायुसेना की ओर से “X” पर मौजूद आधिकारिक हैंडल IDU से बताया गया कि यह आवाज फाइटर जेट की रूटीन उड़ान के दौरान उत्पन्न सोनिक बूम की थी.

पढ़ें: रेगिस्तान में 'त्रिशूल' की गड़गड़ाहट, थार रैप्टर ब्रिगेड का जबरदस्त प्रदर्शन

युद्ध और अभ्यास के दौरान होता सोनिक बूम: विशेषज्ञों के अनुसार, जब कोई लड़ाकू विमान आवाज की गति (332 किमी प्रति सैकंड) पार करता है तो साउंड बेरियर ब्रेक हो जाता है. इससे तेज धमाके की आवाज होती है, जिसे सोनिक बूम कहते हैं. इस दौरान लड़ाकू विमान की स्पीड 1200 किमी प्रति घंटा होती हैं. युद्ध या युद्धाभ्यास के दौरान दुश्मन देश के विमान का पीछा करते हुए स्पीड बढ़ाते समय अक्सर साउंड बेरियर ब्रेक होता है. इससे ही सोनिक बूम की आवाज गूंजती है. अभी पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है.

रिहायशी इलाकों पर बेरियर ब्रेक नहीं: विशेषज्ञों के अनुसार, पायलट को रिहायशी इलाकों पर साउंड बेरियर ब्रेक करने की इजाजत नहीं है. पश्चिमी सीमा पर इन दिनों ऑपरेशन त्रिशूल युद्धाभ्यास चल रहा है. इसमें वायु सेना के लड़ाकू जहाज भी जोधपुर से उड़ान भर रहे हैं. मंगलवार रात संभवतया बाहरी इलाके पर यह हुआ है. जहां आबादी घनत्व कम है. यह तेज धमाके 100 किमी दूर तक सुने गए. इससे पहले मार्च 2019 में भी ऐसे धमाके सुने गए थे.

Last Updated : November 12, 2025 at 10:14 AM IST

TAGGED:

OPERATION TRISHUL ON WESTERN BORDER
THINKING IT WAS AN EARTHQUAKE
LOUD SOUND IN JODHPUR LATE NIGHT
MANDOOR POLICE INVESTIGATED
ECHO OF FIGHTER JET SONIC BOOM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राजस्थान में COPD के कारण सबसे अधिक मौतें, प्रदूषण से औसत आयु घट रही

मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश में बनेगा मजूबत मैकेनिज्म, छोटे-छोटे मेंटरिंग सेंटर बनेंगे

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

YouTube ने लॉन्च किया नया ‘Ask’ बटन, अब AI देगा वीडियो से जुड़े सभी सवालों के जवाब

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.