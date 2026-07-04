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प्रॉपर्टी विवाद मामले में सोनिया विहार के SHO पंकज सिंह लाइन हाजिर, जांच शुरू

उत्तर-पूर्वी जिले के सोनिया विहार थाना प्रभारी पंकज सिंह प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े मामले में लाइन हाजिर,जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी विभागीय कार्रवाई

प्रॉपर्टी विवाद मामले में सोनिया विहार के SHO पंकज सिंह लाइन हाजिर
प्रॉपर्टी विवाद मामले में सोनिया विहार के SHO पंकज सिंह लाइन हाजिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 4, 2026 at 4:28 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले के सोनिया विहार थाना प्रभारी (SHO) पंकज सिंह को प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े एक मामले में लाइन हाजिर कर दिया गया है. शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए यह विभागीय कार्रवाई की है. फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें सामने आई थीं. शिकायतों के आधार पर मामले की समीक्षा की गई, जिसके बाद SHO पंकज सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया. इस कार्रवाई को दिल्ली पुलिस की जवाबदेही और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

उत्तर-पूर्वी जिले के डीसीपी राहुल अलवाल ने बताया कि विवादित मामले में प्राप्त शिकायतों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया. प्रारंभिक स्तर पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए SHO को लाइन हाजिर किया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है और यदि प्रथम दृष्टया लापरवाही या नियमों के उल्लंघन के संकेत मिलते हैं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है. विभाग का उद्देश्य कानून का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना और लोगों का भरोसा बनाए रखना है. बता दें कि इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

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सोनिया विहार के SHO लाइन हाजिर
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