ETV Bharat / state

'सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती थी, जबकि वह प्रधानमंत्री बनने के लिए तत्पर थी'- अनिल विज

सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' पर बोले अनिल विज ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि 'सोनिया गांधी बिल्कुल गलत कह रही हैं क्योंकि हम अपने देश में दूसरे देश के नागरिकों को वही अधिकार देते हैं जो हमारे नागरिकों को उनके देश में अधिकार दिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि "इटली में उनके संविधान के सेक्शन 84 के तहत कोई भी गैर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है. इसी प्रकार, हम भी सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे. जबकि वह प्रधानमंत्री बनने के लिए तत्पर थी और इस कारण से उनको नहीं बनाया गया."

1984 के दंगों पर सोनियो गांधी को घेराः विज ने आज यह बात चंडीगढ़ में सोनिया गांधी के द्वारा लिखी गई किताब में प्रधानमंत्री पद का त्याग किया है. इस बारे में पूछे गए सवाल का जवाब मीडिया को दे रहे थे. 1984 में दंगों को लेकर सोनिया गांधी के दुख व्यक्त करने के सवाल पर विज ने कहा कि "यह ठीक है कि उन्होंने दुख जाहिर किया, लेकिन उनके पति राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तब उन्होंने अपने पति को क्यों नहीं समझाया और क्यों इतना कत्लेआम हुआ और अभी तक लोग उन जख्मों को लेकर घूम रहे हैं."