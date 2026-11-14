ETV Bharat / state

सोनिया गांधी की किताब में राजस्थान से सिर्फ अशोक गहलोत का जिक्र, सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज

दिल्ली में शनिवार को सोनिया गांधी के साथ अशोक गहलोत ( Photo Courtesy- @ashokgehlot51 )

जयपुर: कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में राजस्थान से केवल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उल्लेख होने की बात सामने आई है. किताब में राजीव गांधी के राजनीतिक सहयोगियों का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने गहलोत का नाम शामिल किया है. खास बात यह है कि इस प्रसंग में राजस्थान के किसी अन्य कांग्रेस नेता का नाम सामने नहीं आया है.

दिलचस्प बात यह है कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह भी राजस्थान से थे और गांधी परिवार के बेहद करीबी थे, लेकिन उनका भी इस किताब में जिक्र नहीं है. सोनिया गांधी ने अपनी किताब में अशोक गहलोत के अलावा जिन नेताओं का जिक्र किया है, उनमें दिग्विजय सिंह और विलासराव देशमुख का नाम शामिल है. वहीं, राजस्थान से केवल अशोक गहलोत का नाम किताब में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि गहलोत आज भी गांधी परिवार के करीबी हैं.