सोनिया गांधी की किताब में राजस्थान से सिर्फ अशोक गहलोत का जिक्र, सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज
सोनिया गांधी की आत्मकथा में राजस्थान से केवल अशोक गहलोत का जिक्र हुआ है. बाकी किसी नेता का नाम नहीं.
Published : November 14, 2026 at 5:12 PM IST
जयपुर: कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में राजस्थान से केवल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उल्लेख होने की बात सामने आई है. किताब में राजीव गांधी के राजनीतिक सहयोगियों का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने गहलोत का नाम शामिल किया है. खास बात यह है कि इस प्रसंग में राजस्थान के किसी अन्य कांग्रेस नेता का नाम सामने नहीं आया है.
दिलचस्प बात यह है कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह भी राजस्थान से थे और गांधी परिवार के बेहद करीबी थे, लेकिन उनका भी इस किताब में जिक्र नहीं है. सोनिया गांधी ने अपनी किताब में अशोक गहलोत के अलावा जिन नेताओं का जिक्र किया है, उनमें दिग्विजय सिंह और विलासराव देशमुख का नाम शामिल है. वहीं, राजस्थान से केवल अशोक गहलोत का नाम किताब में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के सियासी गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि गहलोत आज भी गांधी परिवार के करीबी हैं.
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पेज नंबर 393 पर सोनिया गांधी ने यह लिखा: अपनी किताब के पेज नंबर 393 पर सोनिया गांधी ने लिखा कि "राजीव गांधी के कई सहयोगियों को वह पहले से जानती थीं. इनमें से कुछ मेरी सास के समय से थे. मैं उनसे आधिकारिक समारोह में या राजीव गांधी के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा के दौरान मिली थी. इनमें से कुछ ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था. कुछ NSUI और युवा कांग्रेस के सदस्य के रूप में पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो बाद में पार्टी के शीर्ष पदों तक पहुंचे थे. उनमें से कई लोकप्रिय राज्य कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जो बाद में बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्री बने. इनमें मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, राजस्थान में अशोक गहलोत, महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख और कई अन्य नेता थे."
गहलोत ने कहा था- उस ऐतिहासिक पल का मैं गवाह: इससे पहले सोनिया गांधी की ओर से प्रधानमंत्री का पद ठुकराने को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले को त्याग, तपस्या, संघर्ष और राजनीतिक प्रतिबद्धता की अनूठी मिसाल बताया था. उन्होंने कहा कि वे उस ऐतिहासिक क्षण के स्वयं साक्षी रहे हैं, जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था. गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी का जीवन वर्तमान भारतीय राजनीति में त्याग और सिद्धांतों के प्रति समर्पण का ऐसा उदाहरण है, जो बहुत विरल है. जिस सर्वोच्च पद पर देश की जनता, कांग्रेस पार्टी और यूपीए गठबंधन के तमाम नेता उन्हें देखना चाहते थे, उन्होंने उस पद को विनम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया. उन्होंने सत्ता के बजाय पार्टी और देश के व्यापक हित को प्राथमिकता दी.
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