गहलोत बोले- सोनिया गांधी ने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराई, उस ऐतिहासिक पल का मैं गवाह था
पूर्व सीएम गहलोत ने 2004 का घटनाक्रम याद करते हुए कहा- सोनिया गांधी ने सत्ता से ऊपर रखा देश और पार्टी का हित.
Published : November 10, 2026 at 1:10 PM IST
जयपुर: कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के बाजार में आने के साथ ही उनके प्रधानमंत्री पद ठुकराने का ऐतिहासिक फैसला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले को त्याग, तपस्या, संघर्ष और राजनीतिक प्रतिबद्धता की अनूठी मिसाल बताते हुए कहा कि वे उस ऐतिहासिक क्षण के स्वयं साक्षी रहे हैं, जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था.
गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- सोनिया गांधी का जीवन वर्तमान भारतीय राजनीति में त्याग और सिद्धांतों के प्रति समर्पण का ऐसा उदाहरण है, जो बहुत विरल है. जिस सर्वोच्च पद पर देश की जनता, कांग्रेस पार्टी और यूपीए गठबंधन के तमाम नेता उन्हें देखना चाहते थे, उन्होंने उस पद को विनम्रता के साथ अस्वीकार कर दिया. उन्होंने सत्ता की बजाय पार्टी और देश के व्यापक हित को प्राथमिकता दी.
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पूर्व मुख्यमंत्री ने उस दिन को याद करते हुए कहा कि मैं स्वयं उस दिन संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद था, जब यूपीए के सभी सांसद चाहते थे कि सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनें. कांग्रेस और यूपीए के सभी नेताओं की भी यही भावना थी. मैं उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी रहा हूं. गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी के इस फैसले के पीछे उनकी राजनीतिक सोच और वैचारिक प्रतिबद्धता थी.
"मैं उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी रहा हूँ" आज श्रीमती @SoniaGandhi की आत्मकथा "बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव" बाजार में आ गई है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पद त्यागने की घटना का विस्तार से वर्णन किया है। श्रीमती सोनिया गांधी का जीवन त्याग, तपस्या और संघर्ष की ऐसी मिसाल है, जो वर्तमान भारतीय राजनीति में बहुत विरल है। प्रधानमंत्री के जिस सर्वोच्च पद पर देश की जनता, कांग्रेस पार्टी और यूपीए गठबंधन के तमाम नेता जिन्हें देखना चाहते थे, उन्होंने उसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। मैं स्वयं उस दिन संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद था, जब यूपीए के सभी सांसद चाहते थे कि श्रीमती सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बनें। कांग्रेस और यूपीए के सभी नेताओं की भी यही भावना थी, लेकिन उन्होंने सत्ता के सर्वोच्च पद से ऊपर उठकर पार्टी और देश के व्यापक हित को प्राथमिकता दी। उस वक्त उनकी प्राथमिकता वैचारिक विरोधी आरएसएस-भाजपा की देश को बांटने वाली राजनीति से मजबूती से मुकाबला करने की थी। यह निर्णय उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की दृढ़ता, त्याग और संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज भी आरएसएस और भाजपा की विभाजनकारी विचारधारा के सामने सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती के रूप में गांधी परिवार अग्रिम पंक्ति में है। गांधी परिवार के खिलाफ चारों ओर से षड्यंत्र किए गए, परन्तु उन्होंने हमेशा इन्हें शालीनता से सहन किया है। तमाम विपरीत परिस्थितियों, व्यक्तिगत हमलों और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद इस परिवार ने संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और देश की एकता के लिए संघर्ष जारी रखा है। श्रीमती सोनिया गांधी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि विचारधारा और सिद्धांतों के लिए त्याग करने का नाम भी है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 10, 2026
उस समय उनकी प्राथमिकता आरएसएस और भाजपा की देश को बांटने वाली राजनीति का मजबूती से मुकाबला करना था. प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करने का उनका निर्णय राजनीतिक दृढ़ता, त्याग और संगठन के प्रति समर्पण को दर्शाता है.
गहलोत ने भाजपा-आरएसएस पर साधा निशाना : गहलोत ने गांधी परिवार के राजनीतिक संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भी आरएसएस और भाजपा की विभाजनकारी विचारधारा के सामने गांधी परिवार सबसे बड़ी वैचारिक चुनौती के रूप में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार के खिलाफ चारों ओर से षड्यंत्र किए गए, लेकिन इस परिवार ने हमेशा शालीनता के साथ उनका सामना किया.
उन्होंने कहा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों, व्यक्तिगत हमलों और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद गांधी परिवार ने संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और देश की एकता के लिए संघर्ष जारी रखा है.
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सत्ता नहीं, सिद्धांतों को प्राथमिकता देने का उदाहरण : गहलोत ने सोनिया गांधी की राजनीतिक यात्रा को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि विचारधारा और सिद्धांतों के लिए त्याग करने का नाम भी है. प्रधानमंत्री पद जैसे सर्वोच्च पद को ठुकराने का उनका फैसला भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है.