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गहलोत बोले- सोनिया गांधी ने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराई, उस ऐतिहासिक पल का मैं गवाह था

अपनी किताब के साथ सोनिया गांधी ( Source : ANI )

जयपुर: कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के बाजार में आने के साथ ही उनके प्रधानमंत्री पद ठुकराने का ऐतिहासिक फैसला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले को त्याग, तपस्या, संघर्ष और राजनीतिक प्रतिबद्धता की अनूठी मिसाल बताते हुए कहा कि वे उस ऐतिहासिक क्षण के स्वयं साक्षी रहे हैं, जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था.