बिल लाओ इनाम पाओ: सोनिया और जसपाल ने जीती कार, सीएम ने निकाले मेगा लकी ड्रॉ

देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में इस 25वीं वर्षगांठ को राज्य सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह का शुभारंभ किया. साथ ही सीएम ने सचिवालय में बिल लाओ, इनाम पाओ के तहत मेगा लकी ड्रॉ निकाला गया. राज्य कर विभाग, उत्तराखंड की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 1888 लकी ड्रॉ विजेता चुने गए. जिसमें नैनीताल जिले की सोनिया और टिहरी जिले के जसपाल रावत ने प्रथम विजेता के रूप में एक-एक इलेक्ट्रिक कार जीती.

कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने दोनों विजेताओं से फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी. सीएम ने कहा कि बिल लाओ, इनाम पाओ योजना राज्य में जारी रहेगी. सीएम धामी ने कहा कि इस नवाचार ने राज्य के राजस्व संग्रहण को एक नई चेतना और ऊर्जा दी है. साल 2022 में शुरू की गई इस योजना के जरिए जनभागीदारी को कर प्रणाली से सीधे जोड़ने का प्रयास किया गया. इस योजना के तहत 6 लाख 50 हजार बिलों के जरिए 263 करोड़ रुपये का लेनदेन की जानकारी को अपलोड किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे व्यापारी वर्ग में कर अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा मिला है और राज्य की राजस्व प्राप्ति में भी लगातार वृद्धि हुई है. यह योजना आज एक ओर जहां उपभोक्ता जागरूकता का सशक्त माध्यम बन चुकी है, वहीं साझा जिम्मेदारी का प्रतीक भी बनकर उभरी है. इस योजना के जरिए व्यवसायियों को भी सहूलियत मिली है. राज्य सरकार व्यापार तंत्र को और अधिक कुशल व पारदर्शी बनाने के लिए प्रयास कर रही है.