बिल लाओ इनाम पाओ: सोनिया और जसपाल ने जीती कार, सीएम ने निकाले मेगा लकी ड्रॉ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सचिवालय में ‘बिल लाओ, ईनाम पाओ’ के तहत मेगा लकी ड्रॉ निकाला गया.

Uttarakhand Mega Lucky Draw
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाले मेगा लकी ड्रॉ (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 31, 2025 at 6:18 PM IST

3 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं. ऐसे में इस 25वीं वर्षगांठ को राज्य सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य स्थापना रजत जयंती समारोह का शुभारंभ किया. साथ ही सीएम ने सचिवालय में बिल लाओ, इनाम पाओ के तहत मेगा लकी ड्रॉ निकाला गया. राज्य कर विभाग, उत्तराखंड की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 1888 लकी ड्रॉ विजेता चुने गए. जिसमें नैनीताल जिले की सोनिया और टिहरी जिले के जसपाल रावत ने प्रथम विजेता के रूप में एक-एक इलेक्ट्रिक कार जीती.

कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने दोनों विजेताओं से फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं भी दी. सीएम ने कहा कि बिल लाओ, इनाम पाओ योजना राज्य में जारी रहेगी. सीएम धामी ने कहा कि इस नवाचार ने राज्य के राजस्व संग्रहण को एक नई चेतना और ऊर्जा दी है. साल 2022 में शुरू की गई इस योजना के जरिए जनभागीदारी को कर प्रणाली से सीधे जोड़ने का प्रयास किया गया. इस योजना के तहत 6 लाख 50 हजार बिलों के जरिए 263 करोड़ रुपये का लेनदेन की जानकारी को अपलोड किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे व्यापारी वर्ग में कर अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा मिला है और राज्य की राजस्व प्राप्ति में भी लगातार वृद्धि हुई है. यह योजना आज एक ओर जहां उपभोक्ता जागरूकता का सशक्त माध्यम बन चुकी है, वहीं साझा जिम्मेदारी का प्रतीक भी बनकर उभरी है. इस योजना के जरिए व्यवसायियों को भी सहूलियत मिली है. राज्य सरकार व्यापार तंत्र को और अधिक कुशल व पारदर्शी बनाने के लिए प्रयास कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार, उद्यम और रचनात्मकता को साथ लेकर लोगों में नया विश्वास पैदा किया जा रहा है. भ्रष्टाचार मुक्त व भयमुक्त वातावरण में आज व्यापारी वर्ग पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस कर रहा है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की कि प्रत्येक खरीदारी पर बिल अवश्य मांगें और लेनदेन को पारदर्शी बनाकर राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं.

इस मेगा लकी ड्रॉ में 2 विजेताओं ने इलेक्ट्रिक कार, 16 विजेताओं ने कार, 20 विजेताओं ने ई-स्कूटर, 50 विजेताओं ने मोटरसाइकिल, 100 विजेताओं ने लैपटॉप, 200 विजेताओं ने स्मार्ट टीवी, 500 विजेताओं ने टैब, तथा 1000 विजेताओं ने माइक्रोवेव और अन्य पुरस्कार जीते. बता दें कि सितंबर 2024 को अंतिम मासिक लक्की ड्रा निकाला गया था. उसके बाद साल 2024 में दीपावली त्यौहार पर मेगा लक्की ड्रा निकाला जाना था, लेकिन पिछले साल नहीं निकाला जा सका. ऐसे में 31 अक्टूबर 2025 को मेगा लक्की ड्रॉ निकाला गया.

