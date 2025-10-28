हजारीबाग में किन्नर ने रखा महापर्व छठ का व्रत, दाताओं की सुख-समृद्धि और रोजगार के लिए की प्रार्थना
हजारीबाग की सोनी किन्नर ने पूरी विधि विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ छठ व्रत संपन्न किया.
Published : October 28, 2025 at 1:07 PM IST
हजारीबाग: लोक आस्था का महापर्व छठ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया है. हजारीबाग में एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है. यहां एक किन्नर ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए चार दिवसीय महापर्व छठ रखा.
पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ रखा छठ व्रत
इस बार हजारीबाग जिले के मंडई कला स्थित जोभिया नदी घाट पर एक अनोखी और प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली. यहां किन्नर समाज की सदस्य सोनी किन्नर ने पहली बार पूरी विधि विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ छठ व्रत किया.
छठ व्रत रखने से मुझे आत्मिक शांति मिली: सोनी किन्नर
सोनी किन्नर ने बताया कि उन्होंने भगवान भास्कर से अपने सभी दाताओं की सुख-समृद्धि और समाज में रोजगार के अवसर बढ़ाने की प्रार्थना की है. उनका कहना है कि छठ करने से उन्हें आत्मिक शांति और गहरी आस्था का अनुभव हुआ है. छठ के अंतिम दिन सोनी किन्नर अपने पूरे समाज के साथ जोभिया नदी तट पर अर्घ्य देने पहुंची. इस दौरान घाट का माहौल भक्ति और समरसता से भर गया. इन्होंने कहा कि आगे भी वे हर साल श्रद्धा के साथ छठ व्रत जारी रखेंगी.
छठ पर्व की यही तो सुंदरता है, जिसमें समाज के हर एक वर्ग की सहभागिता होती है. लोग आपसी मनमुटाव और द्वेष भूलकर एक दूसरे की मदद करते हैं. यहां लोग जात-पात, लिंग की भावना से ऊपर उठकर एक साथ भगवान भास्कर की आराधना करते हैं.
