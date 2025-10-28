ETV Bharat / state

हजारीबाग में किन्नर ने रखा महापर्व छठ का व्रत, दाताओं की सुख-समृद्धि और रोजगार के लिए की प्रार्थना

भगवान सूर्य को अर्घ्य देती सोनी किन्नर ( Etv Bharat )