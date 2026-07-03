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नौगई हत्याकांड दोहराने की धमकी,सोनहत सरपंच को मिला धमकी भरा खत,एसपी से हुई शिकायत

सोनहत सरपंच को फोन और पत्र के माध्यम से नौगई हत्याकांड दोहराने की धमकी दी गई है.सरपंच ने एसपी से मदद मांगी है.

Sonhat Sarpanch received threats
नौगई हत्याकांड दोहराने की धमकी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 4:30 PM IST

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कोरिया: जिले के सोनहत थाना क्षेत्र से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है. ग्राम पंचायत सोनहत के सरपंच को अज्ञात व्यक्तियों ने फोन और पत्र के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी है. धमकी में स्पष्ट रूप से जिले के चर्चित नौगई हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कहा गया कि "जो नौगई में हुआ, वही हाल सोनहत में भी किया जाएगा." इस धमकी के बाद सरपंच सहित उनका पूरा परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है.

सोनहत थाना में शिकायत हुई दर्ज

सरपंच ने बताया कि धमकी मिलने के तुरंत बाद उन्होंने सोनहत थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर भी कराई थी. उनका आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की. इससे आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और वे खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.

Sonhat Sarpanch received threats
सरपंच को फोन और पत्र के माध्यम से मिली धमकी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

एसपी से की शिकायत

पुलिस की कथित निष्क्रियता से निराश सरपंच ने अब पुलिस अधीक्षक कोरिया से सीधे मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत की है.उन्होंने एसपी से स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने, धमकी देने वालों की शीघ्र पहचान कर गिरफ्तारी करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में मामला आने के बाद पुलिस हरकत में आई है.

धमकी देने वालों की पहचान करने, फोन कॉल और पत्र की जांच करने सहित सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी- विनोद पासवान,टीआई

आपको बता दें कि नौगई हत्याकांड पहले से ही जिले का एक चर्चित और संवेदनशील मामला रहा है. ऐसे में उसी घटना का हवाला देकर दी गई धमकी ने क्षेत्र में भय और तनाव का माहौल पैदा कर दिया है.स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो सकते हैं.

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