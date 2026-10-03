मंदिर-देवालय में डांस विवाद: काशी में नृत्यांजलि का धार्मिक महत्व; जानें संतों और विद्वानों ने अश्लीलता पर क्या कहा
पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में प्रतिमा तिवारी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 2:28 PM IST
वाराणसी: देखी तुम्हरी काशी...जहां विराजे विश्वनाथ अविनाशी, देखी तुम्हरी काशी. यह आध्यात्मिक नगरी सिर्फ मठ, मंदिर, घाटों के लिए हीं नहीं जानी जाती. यहां की परापराएं, आस्था और विश्वास के मापदंड भी बहुत अनूठे हैं. क्या आपने विश्व के किसी कोने में जलती चिताओं के बीच नृत्य करती महिलाओं को देखा है? जवाब नहीं होगा. क्या आपने किसी मंदिर में विवाहोत्सव की धूम, नाच-गाना और बारातियों का हुड़दंग देखा है? संभवत: यह भी नहीं देखा होगा. लेकिन यह सब काशी में दिखता है. हालांकि आधुनिकता की बयार ने इस शास्त्रीय और पौराणिक प्रथाओं को अश्लीलता के रंग में रंगना शुरू कर दिया है. इसी विषय पर देखें ETV भारत की यह खास रिपोर्ट.
काशी का विश्व प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि को काशी की नगरवधुएं जलती चिताओं के बीच नृत्य करती हैं. मोक्ष और पुनर्जन्म की कामना के साथ समाज में सम्मानजनक जीवन की आस में नगरवधुएं बाबा महाश्मशान नाथ मंदिर को अपनी नृत्यांजलि अर्पित करती हैं.
वहीं, दूसरी तरफ काशी के अष्ट भैरवों में एक लाट भैरव मंदिर में प्रतिवर्ष बाबा का तिलकोत्सव-विवाहोत्सव मनाया जाता है. इस दौरान गीत-संगीत, नृत्य की परंपरा रही है.
आयोजन पर क्यों उठे सवाल: हाल ही में काशी लाट भैरव मंदिर पर विवाहोत्सव कार्यक्रम में डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस वीडियो पर लोगों ने आपत्ति जताई. सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा छि़ड़ गई कि धार्मिक स्थलों पर डांस करना कितना सही या गलत है?
क्या वाकई धार्मिक परंपराओं में पैर पसार रही आधुनिकता इसके महत्व को मंद कर रही है? परंपरा के नाम पर फूहड़ता कितनी जायज है? ऐसे हीं कई सवाल उठे हैं, जिस पर काशी के धर्माचार्यों, विद्वतजनों ने सच्चाई सामने रखी है.
काशी का यह वर्षों पुराना आयोजन: बाबा लाट भैरव मंदिर पर आयोजन करने वाले आयोजन गुलशन कपूर बताते हैं कि यह वर्षों पुरानी परंपरा है. उन्होंने कहा कि यह अपने तरीके से भगवान को अपनी आस्था समर्पित करके मोक्ष की कामना करने की परंपरा है.
सिर्फ लाट भैरव पर ही नहीं, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर भी इस तरीके की परंपरा का निर्वहन किया जाता है. सबसे बड़ा आयोजन काशी के मणिकर्णिका का घाट पर नवरात्रि में होता है. तीन दिनों तक नृत्यांगनाएं डांस करती हैं.
क्या कहते हैं आयोजक: कार्यक्रम के आयोजक गुलशन कपूर कहते हैं कि परंपराओं में बार-बालाओं के नृत्य की मान्यता है. जैसे हमारे यहां शादी-विवाह या बच्चों के जन्म के समय सोहर गया जाता है, बधाइयां दी जाती हैं. नगरवधुओं के जरिए आशीर्वाद दिया जाता है.
ऐसे हीं यह सब भगवान के दरबार में आकर के अपने तरीके से अपनी भक्ति को समर्पित करती हैं. यह नृत्यांगनाएं शिव के आंगन में अपना नृत्य करके मोक्ष प्राप्ति की कामना करती हैं.
इस परंपरा का आयोजन सदियों से होता रहा है. कुछ परंपराएं लोकाचार में होती हैं. यह परंपरा भी इसी लोकाचार का हिस्सा है. सबकी अपनी श्रद्धा है और उसे अर्पित करने का तरीका है. यह उनका तरीका है.
देवालयों में अश्लील डांस सही या गलत: काशी के पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर बालकदास महाराज कहते हैं कि हमारे यहां नृत्य और भजन की परंपरा है. हमारे धर्म ग्रंथो में, पुराणों में भी प्रभु की भक्ति में लीन होकर भजन करने की बात की गई है.
लेकिन अश्लील गानों पर फूहड़ता के साथ नाचना? यह कोई धार्मिक परंपरा नहीं है. यह तो वर्तमान समय की कुरीति है. इसके जरिए सनातन का अपमान किया जा रहा है. यह पूरी तरीके से गलत है. व्यास संघ इसका खंडन करता है. इसकी निंदा करता है.
मीराबाई से सीखना चाहिए: काशी के संत कहते हैं कि हमने मीराबाई को नृत्य करते देखा है. हमने श्रीकृष्ण को रासलीला करते, राधा रानी को रास और नृत्य करते हुए देखा है, लेकिन उन्होंने भी बंद कमरे में अपनी भक्ति दर्शायी है. उन्होंने लोगों को भक्ति का एक नया मार्ग बताया है.
यह सही है कि नृत्य से अपनी भक्ति भगवान के प्रति समर्पित की जाती है, लेकिन वर्तमान दौर के फूहड़ गानों पर अश्लील कपड़ों के साथ नृत्य करना किसी धार्मिक कृत्य या किसी भी लोक परंपरा का भी हिस्सा नहीं है. यह सीधे रूप से गंदे मनोरंजन का जरिया है. यह पाखंड का रूप है.
काशी विद्वत् परिषद में की निंदा: काशी विद्वत् परिषद के अध्यक्ष राम नारायण द्विवेदी कहते हैं कि सनातन संस्कृति में भगवान के प्रति भक्ति को समर्पित करने की बात की जाती है. धर्म ग्रंथ हर व्यक्ति की सामर्थ्यता उसके अनुसार श्रद्धा भक्ति की बात करता है.
लेकिन कुरीतियों को साथ लेकर किया गया अश्लील, फूहड़ गानों पर नृत्य करना कहीं से भी सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है. किसी भी देवालय, किसी भी मंदिर में, किसी भी घाट पर भगवान के नाम पर धार्मिक आयोजन करना और वहां फूहड़ नृत्य करना, यह हमारा धार्मिक हिस्सा नहीं है.
काशी विद्वत् परिषद इसकी निंदा करता है. इसे लोक परंपरा का भी हिस्सा भी नहीं मानता, क्योंकि कोई भी लोक परंपरा ऐसी नहीं हो सकती, जहां भगवान के प्रति के साथ अपनी श्रद्धा समर्पित करने की बात की जाती है.
नारियों का है अपमान: काशी की महिलाओं ने बताया कि हम भगवान को मानते हैं और नारी शक्ति का वंदन करते हैं. लेकिन जिस तरीके से गंदे गानों पर आधे-अधूरे वस्त्रों में भगवान के सामने फूहड़ इशारों के जरिए डांस किया जा रहा है. यह नारी का अपमान है.
भगवान के दरबार में भी यदि नारी अपमानित हो रही है, तो यह बहुत गलत है. हम नारी को देवी कहते हैं लेकिन इस तरीके का आयोजन नारियों के ऊपर भी अपमान को दर्शाता रहा है, जो पूरी तरह से गलत है.
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