सोनपुर मेले का गौरवशाली इतिहास, कभी चंद्रगुप्त मौर्य भी यहां से खरीदते थे हाथी-घोड़े, अंग्रेजों ने बसाया था 'इंग्लिश बाजार'
Sonepur Mela 2026: एशिया के सबसे बड़े सोनपुर पशु मेले का इतिहास प्राचीन है, जहां चंद्रगुप्त मौर्य भी हाथी-घोड़े खरीदते थे. रिपोर्ट-धर्मेन्द्र
Published : November 22, 2026 at 5:25 PM IST
वैशाली: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा और गंडक नदियों के संगम के पास आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध हरिहरनाथ क्षेत्र सोनपुर मेला आज, रविवार 22 नवंबर से शुरू हो रहा है. धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक महत्व और ग्रामीण संस्कृति के संगम के रूप में पहचाने जाने वाले इस 32 दिवसीय मेले का विधिवत उद्घाटन शाम पांच बजे नखास स्थित पर्यटन विभाग के मुख्य सांस्कृतिक मंच से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे. देश-विदेश के पर्यटकों और कारोबारियों के लिए यह मेला व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है.
सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ा सोनपुर मेला
एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, जिसे 'हरिहर क्षेत्र मेला' के नाम से भी जाना जाता है, एक बार फिर बिहार के सोनपुर में सज-धजकर तैयार है. गंगा और गंडक नदियों के पावन संगम पर आयोजित होने वाला यह ऐतिहासिक मेला 22 नवंबर से शुरू होकर अगले 32 दिनों तक चलेगा, जो अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और भव्यता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है.
चंद्रगुप्त मौर्य यहां से खरीदते थे हाथी-घोड़े
इस मेले का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और प्राचीन रहा है. बिहार के पर्यटन विभाग की आधिकारिक बुकलेट के अनुसार, मौर्य काल में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी अपनी सेना के लिए यहीं से हाथी और घोड़े खरीदा करते थे. बाद के दौर में मुगल शासकों और अंग्रेजी हुकूमत ने भी इसके व्यापारिक महत्व को देखते हुए इसे खूब बढ़ावा दिया, अंग्रेजों ने तो यहां बाकायदा एक 'इंग्लिश बाजार' भी बसाया था, जहां यूरोप से आने वाले व्यापारी ठहरते थे और कारोबार करते थे.
दिग्गज नेताओं की मौजूदगी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां
शुभारंभ के अवसर पर मुख्य मंच से बिहार की समृद्ध लोककला, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष प्रस्तुतियां दी जाएंगी. उद्घाटन समारोह में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, सारण के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और अन्य शामिल होंगे.
एक ही परिसर में चखें बिहार के 38 जिलों का स्वाद
इस बार सोनपुर मेले का सबसे बड़ा आकर्षण बिहार के सभी 38 जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की पहल है. जिला प्रशासन द्वारा विकसित किए गए विशेष फूड कोर्ट में भोजपुर के प्रसिद्ध लिट्टी-चोखा से लेकर मिथिलांचल के पारंपरिक पिट्ठा तक का स्वाद चखने को मिलेगा. इस पहल से बाहर से आने वाले पर्यटक बिहार की पाक परंपरा से रूबरू हो सकेंगे, वहीं स्थानीय वेंडरों और छोटे खाद्य उद्यमियों को भी बड़ा बाजार मिलेगा.
कश्मीरी ऊनी कपड़ों से लेकर हस्तशिल्प तक की सजीं दुकानें
मेले में खरीदारी के लिए पारंपरिक बाजार पूरी तरह सजकर तैयार हो चुके हैं. हर साल की तरह इस बार भी कश्मीर से आए कारोबारियों ने स्वेटर, जैकेट, शॉल और कंबल की दुकानें लगा ली हैं. इसके अलावा मेला क्षेत्र में घरेलू उपयोग की वस्तुओं, बच्चों के खिलौनों और पारंपरिक हस्तशिल्प के स्टॉल भी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं, जिससे स्थानीय कारोबार को बड़ी गति मिलने की उम्मीद है.
रामलीला, गंगा आरती और पारंपरिक खेलों की रहेगी धूम
एक महीने तक चलने वाले इस आयोजन में धार्मिक और पारंपरिक गतिविधियों की भी भरमार रहेगी. श्रद्धालुओं के लिए रामलीला, भागवत कथा और भव्य गंगा आरती का आयोजन आकर्षण का केंद्र होगा. इसके साथ ही नौका दौड़, कुश्ती-दंगल और पतंगबाजी जैसे पारंपरिक खेल भी मेले की रौनक बढ़ाएंगे, जबकि बच्चों और युवाओं के लिए विशाल झूले लगाए गए हैं.
थिएटर परिसर में गुलजार होंगी शामें
सोनपुर मेला अपने पारंपरिक मनोरंजन और थिएटर संस्कृति के लिए भी जाना जाता है. दर्शकों के मनोरंजन के लिए मेला क्षेत्र में विशेष व्यवस्था की गई है. शाम ढलते ही गुलाब विकास थियेटर सहित अन्य प्रमुख थिएटर परिसरों में रौनक बढ़ने की पूरी तैयारी है, जहां कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे.
25 नवंबर तक लागू रहेगा विशेष ट्रैफिक प्लान
मुख्यमंत्री के आगमन और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम किए हैं. श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आवागमन में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए 22 से 25 नवंबर तक मेला क्षेत्र और आसपास के इलाकों में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है.
प्रशासन की तैयारियां पूरी, लगातार हो रही निगरानी
मेले के सफल आयोजन को लेकर सारण जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है. सारण के डीएम और एसपी लगातार मेला क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, ताकि अगले 32 दिनों तक आने वाले हर आगंतुक को एक सुरक्षित और यादगार अनुभव मिल सके.
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