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सोनपुर मेले का गौरवशाली इतिहास, कभी चंद्रगुप्त मौर्य भी यहां से खरीदते थे हाथी-घोड़े, अंग्रेजों ने बसाया था 'इंग्लिश बाजार'

सोनपुर मेला 2026 ( ETV Bharat )

वैशाली: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा और गंडक नदियों के संगम के पास आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध हरिहरनाथ क्षेत्र सोनपुर मेला आज, रविवार 22 नवंबर से शुरू हो रहा है. धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक महत्व और ग्रामीण संस्कृति के संगम के रूप में पहचाने जाने वाले इस 32 दिवसीय मेले का विधिवत उद्घाटन शाम पांच बजे नखास स्थित पर्यटन विभाग के मुख्य सांस्कृतिक मंच से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे. देश-विदेश के पर्यटकों और कारोबारियों के लिए यह मेला व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है.

सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ा सोनपुर मेला