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पलामू में सोन नदी खतरे के निशान से ऊपर, हाई अलर्ट जारी, छोड़ा गया दो लाख क्यूसेक पानी

पलामू: जिले में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है. उत्तरी कोयल समेत कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर है. पलामू प्रमंडल के मुख्यालय मेदिनीनगर के निचले इलाकों में एक बार फिर से पानी भर गया है. हुसैनाबाद इलाके में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है.

इस बीच, सोन नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है. सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल भी उफान पर है. सोन नदी में बढ़ते जल स्तर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है. पलामू पुलिस के द्वारा तटवर्ती क्षेत्र में लगातार माइकिंग करवाई जा रही है और लोगों से नदी से दूर रहने का आग्रह किया जा रहा है. सोन के डीला पर रहने वाले लोगों को नदी जाने से मना किया गया है.

वहीं, सोन नदी के तटवर्ती गांवों में निगरानी रखी जा रही है. साथ ही, प्रशासन ने चेतावनी भी जारी की है. पलामू में सोन नदी हैदरनगर और हुसैनाबाद प्रखंड होते हुए बिहार के इलाके में दाखिल होती है. सोन नदी के बढ़ते जलस्तर से सोनपुरवा, देवरी खुर्द, देवरी कला, बुधुआ, बड़ेपुर और दंगवार समेत कई इलाके के लोग प्रभावित हुए हैं. इलाकों में जमीन का कटाव भी शुरू हो गया है.