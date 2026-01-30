ETV Bharat / state

यूपी की पॉवर कैपिटल, 4 राज्यों से जुड़ा बार्डर, KBC में सही जवाब पर मिला था 50 लाख का इनाम

यूपी के सबसे कमाऊ जिलों में शुमार, रोजगार के साथ सरकारी राजस्व के लिए भी बेहद अहम.

sonbhadra which district is called power capital up connects borders of 4 states.
4 राज्यों से जोड़ने वाले यूपी के जिले के बारे में जानिए. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 10:16 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Power Capital of UP: आज हम आपको यूपी के एक ऐसे जिले के बारे में बताने जा रहे हैं जो यूपी की पॉवर कैपिटल कहलाता है. आप सोच रहे होंगे भला ये पॉवर कैपिटल क्या होती है? इसका अर्थ है कि यूपी में खनिज और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से धनी जिला जो ऊर्जा का भंडार है. इस जिले की कई खासियत है जो आपको आगे मालूम पड़ेगी. इस जिले से जुड़ा एक सवाल कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा जा चुका है जिस पर 50 लाख का इनाम दिया गया था. चलिए जानते हैं इस जिले के बारे में.

चार राज्यों से जुड़ी है सीमा: इस जिले का नाम है सोनभद्र है. यह लखीमपुर खीरी के बाद यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है. इस जिले की सीमा से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार राज्य की सीमा जुड़ती है. इसे ऐसे समझ सकते हैं इस जिले के जरिए इन राज्यों में आसानी से आ-जा सकते हैं. चार जिलों की सीमाओं वाला यह यूपी का इकलौता जिला है. चलिए आगे जानते हैं इस जिले से जुड़ी और खास बातों के बारे में.

sonbhadra which district is called power capital up connects borders of 4 states
चार राज्यों की सीमा से जुड़ी है सोनभद्र की सीमा. (etv bharat)


कितना है जिले का क्षेत्रफल: इस जिले में 6788 वर्ग किलो मीटर का क्षेत्रफल आता है. जब 2011 में यहां जनगणना कराई गई थी तब यहां की आबादी 1,862,559 थी. बीते 15 वर्षों में यहां की आबादी काफी बढ़ चुकी है. जिला मुख्यालय राबर्ट्सगंज शहर में है.


कहां से कहां तक सीमाएं

  • मिर्जापुर जिले के उत्तर-पश्चिम और चंदौली तक
  • बिहार के कैमूर और रोहतास तक
  • झारखंड राज्य के गढ़वा जिले, कोरिया और सर्गुजा तक
  • छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक
  • मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से जुडी है सीमा

कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया सवाल: सोनभद्र जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट (https://sonbhadra.nic.in) पर दी गई जानकारी के मुताबिक टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में सवाल पूछा गया था कि यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को जोड़ती है. इसकी सही जवाब देने पर प्रतिभागी को 50 लाख रुपए का इनाम दिया गया था.

sonbhadra which district is called power capital up connects borders of 4 states
एक नजर. (etv bharat gfx)


पॉवर कैपिटल क्यों कहा जाता: जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सोनभद्र जिला एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहां पर बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला आदि जैसे बहुत सारे खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं. सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी इसी वजह से कहा जाता है. यहां कई बिजली संयत्र भी है. यहां रिहंद बांध समेत कई अहम बांध भी है. ये जिला यूपी के बिजली उत्पादन में बड़ा योगदान देता है.

sonbhadra which district is called power capital up connects borders of 4 states
सोनभद्र तहसील में दो जिले और 1222 गांव आते हैं. (etv bharat)


जिला कब हुआ था विभाजित: पहले सोनभद्र जिला मिर्जापुर के अंतर्गत ही आता था. 1989 में इस जिले को मिर्जापुर जिले से विभाजित कर दिया गया था. इसके बाद सोनभद्र जिले में राबर्ट्सगंज को भी जोड़ दिया गया था जो कि इस जिले का मुख्यालय है. इस जिले की तहसील के अंतर्गत 1222 गांव आते हैं. इनमें से कई आदिवासी गांव भी शामिल हैं.


जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल: वैसे तो पूरा जिला ही प्रकृति के उपहारों को समेटे हुए नजर आता है. यहां आपको सोन नदी समेत कई सुंदर पहाड़ नजर आएंगे. इसके अलावा यहां दर्शनीय स्थलों में मदन शाह द्वारा शासित अगोरी किला, बनारस के राजा चैत सिंह द्वारा शासित विजयगढ़ किला और गढ़वाल राजाओं का सोढरीगढ़ दुर्ग देखने को मिल जाएगा. ये किले अपने आप में इतिहास के बड़े हिस्से को समेटे हुए हैं.

sonbhadra which district is called power capital up connects borders of 4 states
खनिज संपदा में धनी है सोनभद्र. (etv bharat)


तीन बड़े पॉवर प्लांट

यहां गोविंद बल्लभ पंत सागर के आसपास कई विद्युत केंद्र हैं. इनमें तीन प्लांट प्रमुख हैं.

  • सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, शक्तिनगर
  • विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन
  • रिहन्द थर्मल पावर स्टेशन, रेनूकूट


बड़ी खदानें भी हैं: इसके अलावा अनपरा, ओबरा, रेनूसागर (हिंडाल्को) और पीपरी-हाइड्रो भी है. यहां कोल इंडिया का मुख्यालय भी है. जहां से कोयला खनन को नियंत्रित किया जाता है. यहां कोयले की कई खदानें भी हैं. इसके अलावा रेनूकूट में हिंडलको का प्रमुख एल्यूमीनियम संयंत्र भी है. अडानी समूह के द्वारा सोनभद्र जिले में एक सोलर पावर पार्क भी स्थापित किया गया है.

सीमेंट प्लांट भी बहुत बड़ा: सोनभद्र जिले में चूना पत्थर की कई पहाड़ियां हैं. इस वजह से सीमेंट कंपनियों के लिए यह जिला किसी स्वर्ग जैसा है. यही वजह है कि यहां 1956 में चुर्क में सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था. 1971 में सीमेंट कारखाने का नाम डाला सीमेंट कारखाना रखा गया था. दावा किया जाता है कि प्लांट एशिय़ा का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट है. इसके अलावा अब यहां कई सीमेंट फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी हैं.

कितना बिजली उत्पादन: वरिष्ठ पत्रकार सुनील तिवारी की मानें तो जिले में सरकारी और निजी क्षेत्र की लगभग एक दर्जन से अधिक थर्मल पावर परियोजनाएं हैं. इनसे लगभग 15 हजार मेगावाट बिजली पैदा होती है. यहां के प्राकृतिक संसाधन ताप विद्युत उत्पादन के अनुकूल हैं इसलिए यहां पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही
ताप विद्युत, जल विद्युत कोयला खनन सीमेंट उत्पादन के साथ ही निर्माण क्षेत्र को गति देने के लिए यह लघु उद्योग के रुप में पत्थर और बालू का खनन भी शुरू किया गया था.


जब पंडित नेहरू ने कहा था भारत का स्विट्जरलैंड: वरिष्ठ पत्रकार सुनील तिवारी की मानें तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां के प्राकृतिक संसाधनों से इतर क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए इसे भारत का स्विट्जरलैंड की उपाधि भी दी थी. सोनभद्र सिंगरौली जिले में कोयला खनन की अपार संभावनाएं हैं जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की शक्तिनगर- सिंगरौली में बीना,ककरी, जयंत क्षेत्र में कई कोयला खनन की परियोजनाएं भी स्थापित की है. यह यूपी का सबसे बड़ा कोयला खनन हब है.




ये भी पढ़ें: यूपी में मौसम की करवट; 1 से 3 फरवरी तक फिर से बारिश का अलर्ट, पारा लगाएगा गोता

TAGGED:

BORDERS 4 DIFFERENT STATES
UP ENERY CAPITAL
यूपी की पावर कैपिटल
SONBHADRA DISTRICT
POWER CAPITAL OF UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.