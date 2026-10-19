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सोनभद्र के सदर विधायक भूपेश चौबे का व्हाट्सएप अकाउंट हैक, लोगों से मांगे गए पैसे

सोनभद्र : रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सदर विधायक भूपेश चौबे का व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया है. विधायक के व्हाट्सएप नंबर से लोगों को संदेश भेजे जाने के बाद उन्होंने आमजन से सतर्क रहने की अपील की है. मामले में विधायक की ओर से साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

जानकारी देते एसपी अभिषेक वर्मा. (Video Credit : ETV Bharat)

विधायक भूपेश चौबे ने फेसबुक के जरिए जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है. उन्होंने लोगों को आगाह किया कि उनके पुराने नंबर से आने वाले किसी भी संदेश पर बिना पुष्टि के भरोसा न करें. खासकर आर्थिक सहायता के नाम पर पैसे मांगने वाले संदेशों और अनजान लिंक से सावधान रहें. जरूरत पड़ने पर उनसे वैकल्पिक नंबर 9415647642 पर सामान्य फोन कॉल के जरिए संपर्क किया जा सकता है.



एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि विधायक ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि किसी साइबर अपराधी ने विधायक के व्हाट्सएप अकाउंट का रिमोट एक्सेस हासिल कर लिया था. इसके बाद विधायक के नंबर से लोगों को संदेश भेजे गए. साइबर पुलिस की टीम मामले की जांच कर कार्रवाई में जुटी है. एसपी ने लोगों से डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल में साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की हिदायत दी है.





