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सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती पर भड़के ग्रामीण; 6 से 8 घंटे सप्लाई देने का आरोप, बड़े आंदोलन की चेतावनी

किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने मंगलवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर बिजली मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा.

अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करते किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के सदस्य.
अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करते किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के सदस्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 9:02 AM IST

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Updated : September 23, 2026 at 9:08 AM IST

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सोनभद्र : ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती के विरोध में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने मंगलवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया. आरोप लगाया कि रोस्टिंग के नाम पर ग्रामीण इलाकों में लगातार बिजली कटौती की जा रही है और कई क्षेत्रों में लोगों को महज 6 से 8 घंटे ही बिजली मिल पा रही है. प्रदर्शन के बाद मोर्चा के सदस्यों ने बिजली मंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा. एक सप्ताह के भीतर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करते किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के सदस्य. (Video Credit : ETV Bharat)

किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचे. यहां ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई. मोर्चा संयोजक संदीप मिश्रा ने की रोस्टिंग के नाम पर ग्रामीण इलाकों में लंबे समय तक बिजली काटी जा रही है. जिससे किसानों, नौजवानों और आम ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करते किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के सदस्य.
अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करते किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के सदस्य. (Photo Credit : ETV Bharat)

संदीप मिश्रा ने कहा कि सोनभद्र ऊर्जा उत्पादन का बड़ा केंद्र होने के बावजूद यहां के लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में महज 6 से 8 घंटे ही बिजली उपलब्ध हो रही है. ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों की ओर से भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है.


मोर्चा संयोजक संदीप मिश्रा ने सरकार और प्रशासन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है और जनप्रतिनिधि जनसरोकार से दूर हो गए हैं. आम जनता और ग्रामीण परिवारों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और जनता के उत्पीड़न की स्थिति बनी हुई है. प्रदर्शन में आकाश चौहान, शत्रुघ्न बिंद, संजय बियार, भोलू गुप्ता, विजय चौहान, दिनेश चेरो, बिंदू खरवार, विनय पासवान, सुमंत बिंद, हरिवंत बियार, रोहित मौर्या, अजय पटेल समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे.


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Last Updated : September 23, 2026 at 9:08 AM IST

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