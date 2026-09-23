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सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती पर भड़के ग्रामीण; 6 से 8 घंटे सप्लाई देने का आरोप, बड़े आंदोलन की चेतावनी

अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन करते किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के सदस्य. ( Photo Credit : ETV Bharat )