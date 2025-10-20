ETV Bharat / state

जादू टोना करने के शक में चाचा ने भतीजे की ली जान, घटना की सच्चाई कर देगी हैरान

सोनभद्र दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के नगवा गांव में हुई सनसनीखेज वारदात. धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करके उतारा मौत के घाट.

सोनभद्र में हत्या.
सोनभद्र में हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 9:42 AM IST

सोनभद्र : दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के नगवा गांव में रविवार रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जादू टोना करने के शक में अंधविश्वासी चाचा ने अपने सगे भतीजे की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी. हत्यारोपी भतीजे को अपने की एक्सीडेंट में मौत की जिम्मेदार मानता था. वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. साथ ही फरार हत्यारोपी चाचा की तलाश में टीम लगाई गई है.

दुद्धी थाना प्रभारी स्वतन्त्र कुमार सिंह ने बताया कि रविवार रात नगवा गांव निवासी जीत सिंह (21) पुत्र पाचू सिंह की हत्या कर दी गई थी. हत्या में उसके चाचा छोटू सिंह की भूमिका पता चली है. प्राथमिक जांच में हत्या अंधविश्वास के चलते की गई प्रतीत हो रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान सामने आने के बाद वारदात की असली वजह सामने आएगी. हत्यारोपी फरार है, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

दुद्धी थाना प्रभारी स्वतन्त्र कुमार सिंह के मुताबिक जीत सिंह की बहन सुनीता का कहना है कि दरअसल छोटू सिंह अपने बेटे दिनेश कुमार की एक्सीडेंट में मौत के लिए उसके परिवार को दोषी मानता था. दोनों परिवारों के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था. इसकी कड़ी बीती 18 फरवरी से जुड़ी है. मेरे बड़े भाई अजीत सिंह का जन्मदिन का कार्यक्रम था. जिसमें आर्केस्ट्रा डांसर बुलाई गई थीं. अगले दिन छोटू सिंह का बेटा दिनेश कुमार उन डांसरों को छोड़ने म्योरपुर सोनभद्र गया था. जहां से लौटते समय उसकी एक्सीडेंट मौत हो गई थी. दिनेश की मौत के बाद से छोटू सिंह को भूत-प्रेत या टोने-टोटके शक हो गया. इस बाबत वह जीत सिंह व परिवार पर इल्जाम लगाता रहता था. इसको लेकर गांव में कई बार पंचायत भी हुई, पर मामला नहीं सुलझा. पंचों ने दिनेश के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 1 लाख रुपये देने की बात कही थी. हालांकि पूरा पैसा नहीं दिए जाने की वजह से छोटू सिंह लगातार धमकी दे रहा था.

बहन के सामने हुई वारदात, जान बचाकर भागी
सुनीता ने पुलिस को बताया है कि रविवार रात करीब 8 बजे के बीच मेरा भाई जीत सिंह रोज की तरह चबूतरे पर बैठा था. मैं भी पास में थी, तभी चाचा छोटू सिंह आया और बिना कुछ कहे धारदार हथियार से कई वार कर दिए. मेरा भाई तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा. मैं उसे बचाने दौड़ी तो छोटू मेरे ऊपर भी झपटा. मैं किसी तरह चीखते-चिल्लाते हुए भागी. मेरी आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़कर पहुंचे तो छोटू वहां से भाग निकला.

