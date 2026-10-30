सोनभद्र में परिवहन विभाग का एक्शन: 11 हजार से ज्यादा वाहनों पर 89 करोड़ का टैक्स बकाया, कुर्की की तैयारी
सोनभद्र में परिवहन विभाग ने 31 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाकर पेनाल्टी में छूट देने और बकायेदारों पर कुर्की की तैयारी की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 6:42 PM IST
सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से परिवहन विभाग की बकायेदारी को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जिले के कुल 11 हजार 567 वाहन स्वामियों पर परिवहन विभाग का करीब 89 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है. राजस्व की यह इतनी बड़ी रकम लंबे समय से फंसी हुई है, जिसे वसूलने के लिए विभाग लगातार पसीना बहा रहा है.
विभाग की ओर से वाहन मालिकों को कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग बकाया जमा करने को तैयार नहीं हुए.
राजस्व विभाग तक मामला पहुंचने के बाद भी सुस्त वसूली: बार-बार नोटिस देने के बाद भी जब वाहन स्वामियों ने कोई सुध नहीं ली, तो विभाग ने सख्त रुख अपनाया. परिवहन विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ तहसील के माध्यम से आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कराने की कार्रवाई भी पूरी की. इसका मतलब यह हुआ कि बकाया रकम की वसूली का मामला सीधे राजस्व विभाग के पाले में पहुंच चुका है. इसके बावजूद वसूली की रफ्तार विभाग की उम्मीदों के मुताबिक बेहद सुस्त बनी हुई है.
31 अक्टूबर को कार्यालय में लगेगा राहत भरा विशेष कैंप: अब परिवहन विभाग ने बकाया वसूली को रफ्तार देने के साथ-साथ वाहन स्वामियों को एक बड़ी राहत देने की पहल की है. इसी सिलसिले में 31 अक्टूबर 2026 को सोनभद्र के परिवहन विभाग कार्यालय परिसर में एक विशेष कैंप लगाने का फैसला लिया गया है. इस कैंप में ऐसे सभी वाहन स्वामी पहुंचकर अपने लंबे समय से रुके बकाया टैक्स का आसानी से निस्तारण करा सकते हैं. शासन की ओर से तय व्यवस्था के तहत बकाया टैक्स की पेनाल्टी में वाहन मालिकों को 70 प्रतिशत तक की भारी छूट का फायदा मिलेगा.
बड़े बकायेदारों की सूची तैयार और सीधी नजर: विभाग को उम्मीद है कि पेनाल्टी में इतनी बड़ी राहत मिलने से वाहन स्वामी खुद आगे आएंगे और लंबित टैक्स चुकता कर देंगे. इस पूरी कार्रवाई के दायरे में जिले के कई बड़े और नामचीन बकायेदार भी सीधे तौर पर शामिल हैं. विभागीय आंकड़ों के अनुसार सौरभ सिंह, बालाजी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड की पांच गाड़ियां, नीलम ग्रुप, आशुतोष कुमार पाठक, अभिषेक और नीरज कुमार बड़े बकायेदारों में गिने जा रहे हैं. इन सभी प्रमुख बकायेदारों को भी बकाया भुगतान के लिए नोटिस थमाए जा चुके हैं.
कुर्की और नीलामी के लिए जिलाधिकारी से लेंगे मंजूरी: एआरटीओ प्रशासन कौशल कुमार सिंह ने साफ कर दिया है कि विभाग बकाया टैक्स की पाई-पाई वसूलने के लिए बेहद गंभीर है. उन्होंने बताया कि नोटिस और आरसी जारी होने के बाद भी जो लोग टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, उन पर अब कानूनी शिकंजा कसा जाएगा. विभाग अब जिलाधिकारी से मुलाकात करके ऐसे जिद्दी बकायेदारों के खिलाफ संपत्ति की नीलामी और कुर्की जैसी कड़ी कार्रवाई कराने जा रहा है. ऐसे में बकायेदारों के पास 31 अक्टूबर के कैंप में पहुंचकर छूट का फायदा उठाने का यह आखिरी मौका है.
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