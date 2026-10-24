ETV Bharat / state

सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में हंगामा-नारेबाजी; छात्रों ने प्रिंसिपल पर लगाया तुगलकी फरमान लागू करने का आरोप

सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे छात्र-छात्राएं. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सोनभद्र : चुर्क स्थित मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में शुक्रवार रात उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब कॉलेज प्रशासन के नए नियमों से नाराज द्वितीय और तृतीय वर्ष के सैकड़ों छात्र-छात्राएं मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए. छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में अनुशासन के नाम पर प्राचार्य ने मनमानी तरीके से पाबंदियां लगा दी हैं. छात्रों के धरना प्रदर्शन की खबर प्राचार्य आईजेन भट्टाचार्य और रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे.

सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में धरना-प्रदर्शन करते छात्र. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया जा रहा कि मेडिकल कॉलेज के नए प्राचार्य की ओर से हास्टल छात्र-छात्राओं के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. इन नियमों को लेकर शुक्रवार रात छात्र भड़क गए. कुछ देर में ही द्वितीय और तृतीय वर्ष के सैकड़ों छात्र-छात्राएं कॉलेज के मुख्य गेट पर एकत्रित हो गए और धरने पर बैठ गए. छात्रों की नाराजगी का मुख्य कारण कैंपस से बाहर आने-जाने पर लगाई गई पाबंदियां और हॉस्टल के अनुशासन से जुड़े नए निर्देश बताए जा रहे हैं.