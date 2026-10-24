सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में हंगामा-नारेबाजी; छात्रों ने प्रिंसिपल पर लगाया तुगलकी फरमान लागू करने का आरोप
कॉलेज प्रशासन के नए नियमों से नाराज छात्र-छात्राओं ने रात में दिया धरना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 9:34 AM IST
सोनभद्र : चुर्क स्थित मेडिकल कॉलेज सोनभद्र में शुक्रवार रात उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब कॉलेज प्रशासन के नए नियमों से नाराज द्वितीय और तृतीय वर्ष के सैकड़ों छात्र-छात्राएं मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए. छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में अनुशासन के नाम पर प्राचार्य ने मनमानी तरीके से पाबंदियां लगा दी हैं. छात्रों के धरना प्रदर्शन की खबर प्राचार्य आईजेन भट्टाचार्य और रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे.
बताया जा रहा कि मेडिकल कॉलेज के नए प्राचार्य की ओर से हास्टल छात्र-छात्राओं के लिए नए नियम लागू किए गए हैं. इन नियमों को लेकर शुक्रवार रात छात्र भड़क गए. कुछ देर में ही द्वितीय और तृतीय वर्ष के सैकड़ों छात्र-छात्राएं कॉलेज के मुख्य गेट पर एकत्रित हो गए और धरने पर बैठ गए. छात्रों की नाराजगी का मुख्य कारण कैंपस से बाहर आने-जाने पर लगाई गई पाबंदियां और हॉस्टल के अनुशासन से जुड़े नए निर्देश बताए जा रहे हैं.
मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी नए निर्देशों के मुताबिक, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कैंपस से बाहर जाने पर रोक लगाई गई है. इसके अलावा शाम 5 बजे के बाद शहर जाने के लिए कॉलेज की बस का इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है. छात्र-छात्राओं के बाइक के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है. वहीं, शहर जाने वाले विद्यार्थियों को शाम 7 बजे तक वापस लौटने का समय निर्धारित किया गया है.
छात्रों का कहना है कि इन नियमों से उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित होंगी. छात्रों की नाराजगी की एक और वजह हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए मेस में भोजन करना अनिवार्य किया जाना है. नए नियमों के तहत छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मेस में खाना होगा. छात्रों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी वयस्क हैं और उनके साथ नियम लागू करते समय उनकी समस्याओं और जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.
छात्रों की मांग पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आईजेन भट्टाचार्य धरनास्थल पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि मांगों पर विचार किया जाएगा. साथ ही, छात्रों से संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की. मौके पर पहुंचे रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने भी छात्र-छात्राओं को समझाने का प्रयास किया. हालांकि देर रात तक छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच बातचीत जारी रही.
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