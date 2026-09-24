सोनभद्र: घाघर नदी का टूटा संपर्क मार्ग बना आफत, जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे
सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में घाघर नदी का वैकल्पिक रास्ता बह जाने से बच्चे खतरनाक तरीके से नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 4:58 PM IST
सोनभद्र: सोनभद्र जिला पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है और इसकी सीमाएं चार राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगती हैं. दुरूह भौगोलिक परिस्थितियों के चलते इस जिले में बच्चों के लिए शिक्षा पाना एक बड़ी चुनौती है.
प्रशासनिक उदासीनता के कारण बच्चों की पढ़ाई और भी मुश्किल हो जाती है. ऐसा ही एक मामला सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के गुरमा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है.
घाघर नदी पर बना अस्थाई मार्ग बहा: घाघर नदी का जल प्रवाह बच्चों की पढ़ाई की राह में रोड़ा बन रहा है. बच्चे इस नदी को खतरनाक तरीके से पार करके स्कूल जाने को मजबूर हैं जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के गुरमा क्षेत्र में घाघर नदी पर बना पुराना पुल जर्जर होने के कारण तोड़कर नया पुल बनाया जा रहा है. इस बीच नदी में बना अस्थाई रास्ता बारिश के पानी में बहकर पूरी तरह तबाह हो गया है.
स्कूली बच्चों के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट: पहाड़ी नदी होने के कारण बारिश के दिनों में इसे पार करना बेहद मुश्किल हो जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे कसहवा घाट पर बने अस्थाई पुल से आवागमन करते हैं जो काफी खतरनाक है. नदी पार कई प्राथमिक स्कूल और जय ज्योति इंटर कॉलेज समेत अन्य विद्यालय मौजूद हैं. लगभग 10 से 12 हज़ार की आबादी पिछले तीन-चार महीनों से इसी खतरनाक रास्ते से आ-जा रही है.
डीएम ने दिया जल्द मार्ग दुरुस्त करने का आश्वासन: घाघर नदी पर बने बैराज के फाटक खुलने पर जल स्तर बढ़ जाता है जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है. कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था. मामले में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जल्द ही वैकल्पिक मार्ग ठीक कराने का भरोसा दिया है. वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी मुकुल आनंद पांडे ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें पास के अन्य स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था की गई है.
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