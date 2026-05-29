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सोनभद्र में शराबी पति ने गमछे से घोंट दिया पत्नी का गला, सास ने लगाया ऐसा आरोप

सोनभद्र : शक्तिनगर थाना क्षेत्र के नाऊ टोला खड़िया बाजार में गुरुवार सुबह एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. महिला की मां की तहरीर पर पुलिस ने पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की चौंकने वाली कहानी सामने आई. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

क्षेत्राधिकार पिपरी हर्ष पांडे ने बताया कि गुरुवार सुबह शक्तिनगर थाना क्षेत्र के नाऊ टोला खड़िया बाजार में महिला की संदिग्ध हालात में मौत की सूचना मिली थी. पुलिस टीम के पहुंचने पर महिला की पहचान आशा देवी के रूप में हुई है. आशा की मां फूलमती निवासी कचनी थाना बैढ़न, जिला सिंगरौली का आरोप है कि करीब 25 वर्ष पूर्व आशा देवी ने महेंद्र पुत्र दशरथ निवासी भलुआ टोला थाना ओबरा सोनभद्र के साथ प्रेम विवाह किया था. फिलवक्त दोनों नाऊ टोला खड़िया बाजार में प्रेम प्रकाश गुप्ता के मकान में किराये पर रह रहे थे. महेंद्र शराब पीने का आदी था और आए दिन पत्नी के साथ मारपीट तथा वाद- विवाद करता था.

फूलमती का आरोप है कि बुधवार देर रात महेंद्र शराब के नशे में घर पहुंचा और किसी बात को लेकर पत्नी से झगड़ा करने लगा. विवाद बढ़ने पर उसने गमछे से पत्नी का गला दबा दिया. जिससे वह अचेत हो गई. अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई.