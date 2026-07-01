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सोनभद्र में बरसाती नाले के तेज बहाव में बहे 3 बालक; एक की मौत, एक लापता

सोनभद्र : मांची थाना क्षेत्र के चरगड़ा गांव से दुखद घटना सामने आई है. बीते मंगलवार को बरसाती नाले पर पिकनिक मनाने गए तीन बालक तेज बहाव में बह गए. ग्रामीणों को जानकारी हुई तो आननफानन नाले के तट पहुंचे और किसी तरह दो बालकों को बाहर निकाला. इनमें एक की मौत हो चुकी थी. एक बालक अब भी लापता है.



बताया गया कि मांची थाना क्षेत्र के चरगड़ा गांव के तीन लड़के बबलू (18) पुत्र मुमताज, अलीहसन (6) पुत्र मुमताज और सुकतार (18) पुत्र कैमुदिन गांव के ही पास परवा नाले में मंगलवार को पिकनिक मनाने गए थे. करीब दो बजे एकाएक जोरदार बारिश होने लगी और एकाएक नाले में अचानक बारिश का पानी आ गया. इसके पहले बालक कुछ समझ पाते तीनों पानी के तेज बहाव के साथ बह गए.

किसी तरह गांव में सूचना पहुंची तो आननफानन परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे. कुछ लोगों ने नाले में छलांग लगाकर बालकों की खोजबीन शुरू की तो करीब एक घंटे बाद बदहवास अवस्था में बबलू मिला और दो घंटे बाद सुकतार मृत अवस्था में मिला. अलीहसन का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है. इसी बीच ग्रामीणों की सूचना पर मांची थाना प्रभारी विनोद यादव भी पहुंचे और नाले में लापता बालक की तलाश में प्रयास शुरू किए.