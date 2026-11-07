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सोनभद्र में ट्रेलर और रोडवेज बस की भीषण टक्कर; कोयले के ढेर के नीचे दबे 2 बाइकसवार, ट्रेलर चालक समेत 2 की मौत

सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सोनभद्र : वाराणसी-शक्तिनगर स्टेट हाईवे पर शुक्रवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना में कई लोग घायल हुए हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुर्घटना अनपरा थाना क्षेत्र के बैरपान में हुई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कोयला लदा ट्रेलर वाराणसी की ओर जा रहा था.

बताया जा रहा कि कोयला लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर सामने से आ रही रोडवेज बस से टकरा गया था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर सड़क पर पलट गया और उसमें लदा कोयला सड़क पर बिखर गया. हादसे के दौरान बस के पीछे बाइक से जा रहे दो युवक कोयले के भारी ढेर के नीचे दब गए, जबकि ट्रेलर चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया. पुलिस को सूचना देने के साथ स्थानीय लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया.





प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस और राहत बचाव टीम ने जेसीबी की मदद से कोयले के नीचे दबे युवकों को निकाल कर एंबुलेंस से संयुक्त चिकित्सालय अनपरा पहुंचाया. ट्रेलर के केबिन में फंसे चालक को भी किसी तरह निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.