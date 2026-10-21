दशहरा मेले में जा रहा सवारियों भरे टेंपो से बेकाबू कार भिड़ी; 2 लोगों की मौत, 14 घायल
सोनभद्र में बभनी थाना क्षेत्र के रेणुकूट-बीजपुर मार्ग पर नधिरा मोड़ पर हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:45 AM IST
सोनभद्र : बभनी थाना क्षेत्र में रेणुकूट-बीजपुर मार्ग पर दशहरा मेले में जा रहे लोगों की खुशियां मातम में बदल गईं. यहां रास्ते में हुए भीषण सड़क हादसे में एक बालक और महिला की मौत हो गई. वहीं 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों में कई बच्चे भी हैं. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है.
बताया गया, टेंपो बभनी के धरती डांड से सवारियां म्योरपुर के किरविल में आयोजित दशहरा मेले में जा रहा था. इसी दौरान नधिरा जंगल के पास सामने से आ रही कार से टेंपो की जोरदार टक्कर हो गई. कार वाराणसी से छत्तीसगढ़ और ओडिशा की तरफ जा रही थी. दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो में सवार लोग घायल हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
हादसे की सूचना मिलने पर बभनी और म्योरपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. एंबुलेंस से घायलों को तत्काल बभनी और म्योरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां नधिरा निवासी 12 वर्षीय अंकुश पुत्र रामकुमार और 23 वर्षीय राजकुमारी पत्नी उदय खरवार को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. हादसे में घायल अन्य लोगों का उपचार जारी है.
घायलों में 10 वर्षीय लवकुश, दो वर्षीय छोटी, डेढ़ वर्षीय शिवांश, सात वर्षीय पूर्णिमा, पांच वर्षीय आकृति, पांच वर्षीय अयांश, सात वर्षीय उषा और 28 वर्षीय मंजू समेत कई लोग शामिल हैं. इसके अलावा 60 वर्षीय फूलमती, 28 वर्षीय पूजा, 37 वर्षीय हीनकुंवर और 45 वर्षीय पानमती भी घायल हैं. हादसे में घायल अंजली पत्नी राजेश खरवार (35), निवासी नधिरा टोला और सुनील गुप्ता (25) पुत्र भोलानाथ, निवासी धरती डांड को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
दुद्धी के क्षेत्राधिकारी विनय प्रभाकर साहनी के मुताबिक दुर्घटना में कुल 14 लोग घायल हुए थे. इनमें एक महिला और एक बालक की मौत हो गई है. अन्य घायलों का इलाज जारी है. दुर्घटना में घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
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