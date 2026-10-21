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दशहरा मेले में जा रहा सवारियों भरे टेंपो से बेकाबू कार भिड़ी; 2 लोगों की मौत, 14 घायल

सोनभद्र में सड़क हादसा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सोनभद्र : बभनी थाना क्षेत्र में रेणुकूट-बीजपुर मार्ग पर दशहरा मेले में जा रहे लोगों की खुशियां मातम में बदल गईं. यहां रास्ते में हुए भीषण सड़क हादसे में एक बालक और महिला की मौत हो गई. वहीं 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों में कई बच्चे भी हैं. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है.





बताया गया, टेंपो बभनी के धरती डांड से सवारियां म्योरपुर के किरविल में आयोजित दशहरा मेले में जा रहा था. इसी दौरान नधिरा जंगल के पास सामने से आ रही कार से टेंपो की जोरदार टक्कर हो गई. कार वाराणसी से छत्तीसगढ़ और ओडिशा की तरफ जा रही थी. दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेंपो में सवार लोग घायल हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.