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सोनभद्र में युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा; पत्नी-प्रेमी सहित 4 गिरफ्तार

शक्तिनगर थाना क्षेत्र में बीते 23 अगस्त को एनसीएल कर्मचारी रमाशंकर मिश्रा का शव मिला था.

सोनभद्र में युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा
सोनभद्र में युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 9:16 AM IST

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सोनभद्र : शक्तिनगर थाना क्षेत्र में बीते 23 अगस्त को सड़क किनारे मिले एनसीएल कर्मचारी रमाशंकर मिश्र के शव की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा दी है. शुरुआत में मामला सड़क हादसा नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस जांच आगे बढ़ी तो खौफनाक साजिश सामने आई. पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया है. इस मामले में रमाशंकर की पत्नी और उसके प्रेमी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी देते सीओ हर्ष पांडेय. (Video Credit : ETV Bharat)



सीओ हर्ष पांडेय के मुताबिक बीते 23 अगस्त को बीना स्टेडियम/जमशीला के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिला था. शव की पहचान रमाशंकर मिश्रा निवासी बीना कॉलोनी थाना शक्तिनगर सोनभद्र के रूप में हुई. रमाशंकर मिश्रा एनसीएल की बीना परियोजना में सीनियर ओवरमैन के पद पर कार्यरत थे. शुरुआत में मामला सड़क दुर्घटना का लग रहा था, लेकिन घटनास्थल की परिस्थितियों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की आशंका के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था.




जांच के दौरान रमाशंकर की पत्नी प्रियंका मिश्रा और उसके प्रेमी विकास चौहान के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई. जांच में सामने आया कि 22 अगस्त की रात रमाशंकर ने प्रियंका और विकास चौहान को घर पर एकसाथ देख लिया था. इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ. विवाद के दौरान प्रियंका और विकास ने रमाशंकर के साथ मारपीट भी की. इसके बाद दोनों ने उसका गला दबाकर और फर्श पर सिर पटककर हत्या कर दी.


इसके बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से रामशंकर का शव सड़क किनारे फेंक दिया. इस कार्य में विकास ने अपने साथियों अनुराग सिंह उर्फ बादल और सोनू गुप्ता की मदद ली. मामले में प्रियंका मिश्रा, उसके प्रेमी विकास चौहान और दो अन्य सहयोगियों अनुराग सिंह और सोनू गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है.

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