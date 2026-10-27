सोनभद्र में ट्रस्ट बनाकर 11 करोड़ की साइबर ठगी; 8 राज्यों में फैला नेटवर्क, 3 आरोपी गिरफ्तार
ठगी की रकम में से 2 करोड़ 37 लाख रुपए रेणुकूट स्थित ट्रस्ट के बैंक खाते में ट्रांसफर कराए गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 11:36 AM IST
सोनभद्र: जिले में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. यहां के पते पर सत्य सनातन ट्रस्ट बनाकर महज 9 महीने में 8 राज्यों से करीब 11 करोड़ रुपए की साइबर ठगी किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
हैरानी की बात यह है कि ठगी की रकम में से 2 करोड़ 37 लाख रुपए रेणुकूट स्थित ट्रस्ट के बैंक खाते में ट्रांसफर कराए गए. इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा में एक कमरे को अस्थायी कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि जांच में कई अन्य लोगों और दूसरी संस्थाओं के भी इस नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. पुलिस अब पूरे रैकेट की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. उन्होंने बताया कि धार्मिक नाम पर ट्रस्ट बनाकर ठगी का अंतरराज्यीय नेटवर्क चलाया जा रहा था.
तीन आरोपी गिरफ्तार: इस मामले में सोनभद्र पुलिस ने ऋषिकेश पांडे पुत्र चिंतामणि पांडे, निवासी नौगढ़, चंदौली, वेदांत मौर्य पुत्र पवन कुमार, निवासी रजखड़, दुद्धी, सोनभद्र और अंजनी शर्मा पुत्र उदित नारायण, निवासी महुअरिया, दुद्धी, सोनभद्र को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका की जांच कर रही है.
सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मुताबिक, ठगी के इस खेल में दूसरी संस्थाओं की भूमिका भी सामने आई है. पुलिस उनसे जुड़ी जानकारियां जुटा रही है और संदिग्ध बैंक खातों और लेनदेन की कड़ियों की जांच की जा रही है. मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना है.
जांच में सत्य सनातन ट्रस्ट के बैंक खाते के जरिए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है. इस संस्था द्वारा फरवरी से अक्टूबर के बीच करीब 9 महीने में देश के आठ राज्यों से जुड़े 35 साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं. इन मामलों में करीब साढ़े 11 करोड़ रुपये की ठगी किए जाने की जानकारी मिली है.
साइबर ठगी से जुटाई गई करीब 11 करोड़ रुपए की रकम में से 2 करोड़ 37 लाख रुपये ट्रस्ट के रेणुकूट स्थित खाते में ट्रांसफर कराए गए, जबकि बाकी रकम दूसरे बैंक खातों में भेजी गई. खाते में अचानक बड़ी मात्रा में धनराशि का प्रवाह होने के बाद JIMS पोर्टल द्वारा संदिग्ध लेनदेन की जानकारी सामने आई.
इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ी और ट्रस्ट के साथ-साथ उससे जुड़े लोगों तथा दूसरी संस्थाओं की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम किन-किन खातों में भेजी गई. इन खातों का संचालन कौन कर रहा था और नेटवर्क में किन लोगों ने अहम भूमिका निभाई.
रीवा में होटल के कमरे से चल रहा था खेल: जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा में एक होटल का कमरा बुक किया था. इसी कमरे को समय-समय पर कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था.
बताया जा रहा है कि आरोपी वहीं बैठकर ओटीपी के माध्यम से साइबर ठगी की गतिविधियों को अंजाम देते थे. सोनभद्र के पते पर संस्था का पंजीकरण और रीवा से गतिविधियों का संचालन किए जाने के पीछे पुलिस को नेटवर्क की कार्यप्रणाली समझने में अहम सुराग मिले हैं.
जांच के अनुसार, आरोपी करीब दो साल पहले से इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे. शुरुआत में उन्होंने पटना के एक कथित फर्जी फाउंडेशन से जुड़कर ठगी करने का तरीका सीखा.
करीब 6 महीने तक वहां जुड़े रहने के बाद वे वाराणसी के पते पर दर्ज एक धार्मिक नाम वाली संस्था के संपर्क में आए. इसके बाद सहयोगियों के साथ मिलकर सोनभद्र से ठगी का काम शुरू किया.
कम समय में अधिक कमाई होने के बाद आरोपियों ने इस साल की शुरुआत में सत्य सनातन ट्रस्ट के नाम से अपनी संस्था खड़ी की और उसके जरिए साइबर ठगी का नेटवर्क आगे बढ़ाया.
8 राज्यों में फैला है ठगी का नेटवर्क: पुलिस की शुरुआती जांच में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान से जुड़े मामलों की जानकारी मिली है. साइबर पोर्टल पर दर्ज 35 मामलों में सबसे ज्यादा 11 मामले कर्नाटक से संबंधित बताए जा रहे हैं.
इससे साफ है कि जांच का दायरा केवल सोनभद्र या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग-अलग राज्यों में ठगी के शिकार लोगों और संदिग्ध बैंक खातों के बीच संबंधों की पड़ताल की जा रही है.
पुलिस को आशंका है कि ठगी के इस नेटवर्क में केवल सत्य सनातन ट्रस्ट ही नहीं, बल्कि दूसरी संस्थाओं का भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है. ऐसी संस्थाओं से जुड़े बैंक खातों को कथित तौर पर म्यूल अकाउंट यानी ठगी की रकम प्राप्त करने और आगे ट्रांसफर करने वाले खातों के रूप में इस्तेमाल किए जाने की जांच की जा रही है.
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