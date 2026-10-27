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सोनभद्र में ट्रस्ट बनाकर 11 करोड़ की साइबर ठगी; 8 राज्यों में फैला नेटवर्क, 3 आरोपी गिरफ्तार

सोनभद्र में ट्रस्ट बनाकर 11 करोड़ की साइबर ठगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सोनभद्र: जिले में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. यहां के पते पर सत्य सनातन ट्रस्ट बनाकर महज 9 महीने में 8 राज्यों से करीब 11 करोड़ रुपए की साइबर ठगी किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

हैरानी की बात यह है कि ठगी की रकम में से 2 करोड़ 37 लाख रुपए रेणुकूट स्थित ट्रस्ट के बैंक खाते में ट्रांसफर कराए गए. इस पूरे खेल को अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा में एक कमरे को अस्थायी कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि जांच में कई अन्य लोगों और दूसरी संस्थाओं के भी इस नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. पुलिस अब पूरे रैकेट की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. उन्होंने बताया कि धार्मिक नाम पर ट्रस्ट बनाकर ठगी का अंतरराज्यीय नेटवर्क चलाया जा रहा था. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) तीन आरोपी गिरफ्तार: इस मामले में सोनभद्र पुलिस ने ऋषिकेश पांडे पुत्र चिंतामणि पांडे, निवासी नौगढ़, चंदौली, वेदांत मौर्य पुत्र पवन कुमार, निवासी रजखड़, दुद्धी, सोनभद्र और अंजनी शर्मा पुत्र उदित नारायण, निवासी महुअरिया, दुद्धी, सोनभद्र को गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मुताबिक, ठगी के इस खेल में दूसरी संस्थाओं की भूमिका भी सामने आई है. पुलिस उनसे जुड़ी जानकारियां जुटा रही है और संदिग्ध बैंक खातों और लेनदेन की कड़ियों की जांच की जा रही है. मामले में आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना है. जांच में सत्य सनातन ट्रस्ट के बैंक खाते के जरिए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है. इस संस्था द्वारा फरवरी से अक्टूबर के बीच करीब 9 महीने में देश के आठ राज्यों से जुड़े 35 साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं. इन मामलों में करीब साढ़े 11 करोड़ रुपये की ठगी किए जाने की जानकारी मिली है. साइबर ठगी से जुटाई गई करीब 11 करोड़ रुपए की रकम में से 2 करोड़ 37 लाख रुपये ट्रस्ट के रेणुकूट स्थित खाते में ट्रांसफर कराए गए, जबकि बाकी रकम दूसरे बैंक खातों में भेजी गई. खाते में अचानक बड़ी मात्रा में धनराशि का प्रवाह होने के बाद JIMS पोर्टल द्वारा संदिग्ध लेनदेन की जानकारी सामने आई. इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ी और ट्रस्ट के साथ-साथ उससे जुड़े लोगों तथा दूसरी संस्थाओं की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम किन-किन खातों में भेजी गई. इन खातों का संचालन कौन कर रहा था और नेटवर्क में किन लोगों ने अहम भूमिका निभाई. रीवा में होटल के कमरे से चल रहा था खेल: जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए मध्य प्रदेश के रीवा में एक होटल का कमरा बुक किया था. इसी कमरे को समय-समय पर कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था.