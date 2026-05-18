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नीति आयोग की रैंकिंग में सोनभद्र ने रचा इतिहास: देशभर के 112 आकांक्षी जिलों में पाया पहला स्थान, जानें वजह

एक महीने में रिकॉर्ड अंकों का उछाल: नवंबर के मुकाबले दिसंबर में 65.00 पर पहुंचा सोनभद्र का स्कोर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सोनभद्र: सोनभद्र जिला एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसे कभी बेहद पिछड़े जिलों की श्रेणी में गिना जाता था. लेकिन आज वही जिला अपनी प्रशासनिक प्रतिबद्धता के कारण पूरे देश में विकास का नया मॉडल बनकर उभरा है. नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग में सोनभद्र ने देशभर में पहला स्थान हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है. सोनभद्र को देश भर के कुल 112 आकांक्षी जिलों की प्रतिष्ठित सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है. इन योजनाओं से मिली राष्ट्रीय पहचान: सोनभद्र जिले को यह अभूतपूर्व सफलता स्वास्थ्य, कृषि, पोषण और विभिन्न जनकल्याण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के चलते मिली है. इन्हीं योजनाओं के सफल संचालन की वजह से जिले को यह राष्ट्रीय पहचान हासिल हुई है. नीति आयोग द्वारा जारी दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में सोनभद्र ने देश के 112 आकांक्षी जिलों को पीछे छोड़ते हुए समग्र विकास में पहला स्थान प्राप्त किया है. जनपद का ओवरऑल स्कोर नवंबर 2025 के 57.36 से बढ़कर दिसंबर 2025 में सीधे 65.00 पर पहुंच गया. डीएम चर्चित गौड़ का बड़ा बयान: मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनसहभागिता से मिली बड़ी कामयाबी. (Photo Credit: ETV Bharat) डेल्टा स्कोर में भी शीर्ष पर रहा जिला: इसका मतलब यह है कि महज एक महीने में जिले ने 7.646 अंकों की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की है. यह प्रदर्शन पूरे देश में सबसे ज्यादा है और आकांक्षी जिला सोनभद्र का डेल्टा स्कोर भी 7.646 रहा है. यह डेल्टा स्कोर देश के सभी 112 आकांक्षी जिलों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर दर्ज किया गया है. इसके अलावा कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भी सोनभद्र ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है.