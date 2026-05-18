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नीति आयोग की रैंकिंग में सोनभद्र ने रचा इतिहास: देशभर के 112 आकांक्षी जिलों में पाया पहला स्थान, जानें वजह

नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले ने समग्र विकास में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है.

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एक महीने में रिकॉर्ड अंकों का उछाल: नवंबर के मुकाबले दिसंबर में 65.00 पर पहुंचा सोनभद्र का स्कोर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 8:19 PM IST

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सोनभद्र: सोनभद्र जिला एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसे कभी बेहद पिछड़े जिलों की श्रेणी में गिना जाता था. लेकिन आज वही जिला अपनी प्रशासनिक प्रतिबद्धता के कारण पूरे देश में विकास का नया मॉडल बनकर उभरा है. नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग में सोनभद्र ने देशभर में पहला स्थान हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है. सोनभद्र को देश भर के कुल 112 आकांक्षी जिलों की प्रतिष्ठित सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है.

इन योजनाओं से मिली राष्ट्रीय पहचान: सोनभद्र जिले को यह अभूतपूर्व सफलता स्वास्थ्य, कृषि, पोषण और विभिन्न जनकल्याण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के चलते मिली है. इन्हीं योजनाओं के सफल संचालन की वजह से जिले को यह राष्ट्रीय पहचान हासिल हुई है. नीति आयोग द्वारा जारी दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में सोनभद्र ने देश के 112 आकांक्षी जिलों को पीछे छोड़ते हुए समग्र विकास में पहला स्थान प्राप्त किया है. जनपद का ओवरऑल स्कोर नवंबर 2025 के 57.36 से बढ़कर दिसंबर 2025 में सीधे 65.00 पर पहुंच गया.

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डीएम चर्चित गौड़ का बड़ा बयान: मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनसहभागिता से मिली बड़ी कामयाबी. (Photo Credit: ETV Bharat)

डेल्टा स्कोर में भी शीर्ष पर रहा जिला: इसका मतलब यह है कि महज एक महीने में जिले ने 7.646 अंकों की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की है. यह प्रदर्शन पूरे देश में सबसे ज्यादा है और आकांक्षी जिला सोनभद्र का डेल्टा स्कोर भी 7.646 रहा है. यह डेल्टा स्कोर देश के सभी 112 आकांक्षी जिलों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर दर्ज किया गया है. इसके अलावा कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में भी सोनभद्र ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है.

स्वास्थ्य और पोषण में देश में छठा स्थान: कृषि और जल प्रबंधन के बेहतरीन कार्यों की बदौलत इस विशिष्ट क्षेत्र में जनपद ने देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है. किसानों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाएं, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और जल संरक्षण के प्रयास अब जमीन पर अपना बड़ा असर दिखा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में भी जिले ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार और पोषण अभियानों की प्रभावी मॉनिटरिंग की गई है.

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कृषि और जल संसाधन में सोनभद्र देश में दूसरे और स्वास्थ्य सेवाओं में छठे स्थान पर चमका. (Photo Credit: ETV Bharat)

डीएम चर्चित गौड़ ने जनता को दिया श्रेय: ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के चलते सोनभद्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में छठे स्थान पर पहुंच गया है. जिले के डीएम चर्चित गौड़ ने बताया कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि सोनभद्र की जागरूक जनता, समर्पित अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास का सुखद परिणाम है. शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसी मुख्य उद्देश्य से प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किया गया है. आने वाले समय में शिक्षा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी और बेहतर कार्य किया जाएगा.

देश के लिए प्रेरणा बना सोनभद्र: उन्होंने कहा कि हालांकि शिक्षा, वित्तीय समावेशन और आधारभूत ढांचे जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभी और सुधार होना बाकी है. लेकिन सोनभद्र ने राष्ट्रीय पटल पर यह साबित कर दिया है कि मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनसहभागिता से विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं. उन्होंने गौरव से कहा कि कभी आकांक्षी जिला कहलाने वाला सोनभद्र अब पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है. आने वाले समय में यह जिला विकास के क्षेत्र में कई और नई मिसालें कायम कर सकता है.

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