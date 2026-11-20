AI का कमाल: 5 साल से लापता महिला को बचपन की फोटो से पुलिस ने राजस्थान में खोज निकाला, आरक्षी विजय पांडेय सम्मानित
सोनभद्र पुलिस के आरक्षी विजय पांडेय ने ChatGPT और Google Gemini AI की मदद से बचपन की फोटो से वर्तमान तस्वीर तैयार खी थी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:24 PM IST
सोनभद्र: सोनभद्र पुलिस ने आधुनिक तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पांच साल से लापता एक महिला को सकुशल बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है. इस पूरे मामले में बभनी थाने के आरक्षी विजय पांडेय की भूमिका बेहद अहम रही, जिन्होंने ChatGPT और Google Gemini AI की मदद से महिला की बचपन की तस्वीर से उसकी वर्तमान उम्र के अनुरूप संभावित तस्वीर तैयार की और इसी के आधार पर महिला को राजस्थान से बरामद किया गया.
दरअसल, बभनी थाना क्षेत्र के जौराही गांव की रहने वाली मंजू देवी खरवार करीब पांच साल पहले अचानक लापता हो गई थीं. परिजनों ने उनकी तलाश के लिए पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन महिला की कोई वर्तमान तस्वीर उपलब्ध नहीं होने के कारण उसकी पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था.
साल 2007 की बचपन की फोटो बनी सुराग: इसी तलाश के दौरान पुलिस को मंजू देवी के स्कूल से वर्ष 2007 में कक्षा चार में पढ़ाई के दौरान छात्रवृत्ति फॉर्म में लगी उनकी बचपन की एक पुरानी तस्वीर मिली. आरक्षी विजय पांडेय ने इस पुरानी तस्वीर के साथ महिला के माता-पिता और बहन की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए ChatGPT और Gemini AI की मदद से करीब 30 वर्ष की उम्र के अनुरूप उनकी संभावित तस्वीर तैयार की. जब AI से तैयार इस तस्वीर को परिजनों को दिखाया गया, तो उन्होंने तुरंत उसकी पहचान मंजू देवी के रूप में कर ली. इसके बाद पुलिस ने इसी तस्वीर और अन्य तकनीकी जानकारियों के आधार पर अपनी तलाश और तेज कर दी.
वाराणसी और आगरा के बाद चूरू में मिली सफलता: खोजबीन के क्रम में वाराणसी और आगरा में सुराग जुटाने के बाद आखिरकार पुलिस को राजस्थान के चूरू जिले में महिला के होने का पता चला. आरक्षी विजय पांडेय राजस्थान के हमीरवास थाना क्षेत्र के गोविंद सिंह के बासगांव पहुंचे, जहां से मंजू देवी को सकुशल बरामद कर लिया गया जो वहां अपने पति और दो बच्चों के साथ रह रही थीं, जिसके बाद उन्हें परेशान मां किस्मत देवी और पिता रामपाल से मिलवाया गया. इस अभिनव प्रयास के लिए 20 नवंबर को पुलिस महानिदेशक, लखनऊ की ओर से आरक्षी विजय पांडेय को पांच हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया.
वहीं पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा ने भी उन्हें प्रशस्ति पत्र और 2100 रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया. एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि सोनभद्र पुलिसकर्मियों को ChatGPT और Google Gemini जैसी AI तकनीक के इस्तेमाल के लिए विशेष कार्यशाला के जरिए प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि जांच में आधुनिक तकनीक का बेहतर उपयोग हो सके और वर्षों पुरानी तस्वीर व पुलिसकर्मी की सूझबूझ से मिली यह सफलता इसी का नतीजा है.
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