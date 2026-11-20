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AI का कमाल: 5 साल से लापता महिला को बचपन की फोटो से पुलिस ने राजस्थान में खोज निकाला, आरक्षी विजय पांडेय सम्मानित

साल 2007 की बचपन की तस्वीर से तैयार की वर्तमान उम्र की संभावित फोटो. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सोनभद्र: सोनभद्र पुलिस ने आधुनिक तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पांच साल से लापता एक महिला को सकुशल बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है. इस पूरे मामले में बभनी थाने के आरक्षी विजय पांडेय की भूमिका बेहद अहम रही, जिन्होंने ChatGPT और Google Gemini AI की मदद से महिला की बचपन की तस्वीर से उसकी वर्तमान उम्र के अनुरूप संभावित तस्वीर तैयार की और इसी के आधार पर महिला को राजस्थान से बरामद किया गया.

दरअसल, बभनी थाना क्षेत्र के जौराही गांव की रहने वाली मंजू देवी खरवार करीब पांच साल पहले अचानक लापता हो गई थीं. परिजनों ने उनकी तलाश के लिए पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन महिला की कोई वर्तमान तस्वीर उपलब्ध नहीं होने के कारण उसकी पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा . (Video Credit: ETV Bharat) साल 2007 की बचपन की फोटो बनी सुराग: इसी तलाश के दौरान पुलिस को मंजू देवी के स्कूल से वर्ष 2007 में कक्षा चार में पढ़ाई के दौरान छात्रवृत्ति फॉर्म में लगी उनकी बचपन की एक पुरानी तस्वीर मिली. आरक्षी विजय पांडेय ने इस पुरानी तस्वीर के साथ महिला के माता-पिता और बहन की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए ChatGPT और Gemini AI की मदद से करीब 30 वर्ष की उम्र के अनुरूप उनकी संभावित तस्वीर तैयार की. जब AI से तैयार इस तस्वीर को परिजनों को दिखाया गया, तो उन्होंने तुरंत उसकी पहचान मंजू देवी के रूप में कर ली. इसके बाद पुलिस ने इसी तस्वीर और अन्य तकनीकी जानकारियों के आधार पर अपनी तलाश और तेज कर दी.