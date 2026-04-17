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कफ सिरप तस्करी मामला, तस्कर शुभम जायसवाल का पिता भोला प्रसाद को 1 साल की जेल

उत्तर प्रदेश शासन ने कफ सिरप तस्कर शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद को NDPS एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध किया है.

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तस्कर शुभम जायसवाल के पिता पर NDPS का शिकंजा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
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सोनभद्र: उत्तर प्रदेश शासन ने सोनभद्र पुलिस के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कफ सिरप तस्करी मामले में एक कार्रवाई को अंजाम दिया है. फरार चल रहे मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को एनडीपीएस एक्ट के विशेष प्रावधानों के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध किया गया है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध यह कदम उठाया गया है. एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत जनहित और सुरक्षा को देखते हुए अभियुक्तों को एक वर्ष तक जेल में निरुद्ध रखने का कड़ा प्रावधान है.

संगठित गिरोह के खिलाफ सोनभद्र में एक्शन: कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के नेटवर्क के विरुद्ध चल रही जांच के दौरान उसके पिता भोला प्रसाद की संलिप्तता के पुख्ता प्रमाण मिले थे. भोला प्रसाद, जो वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र का निवासी है, के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को निरुद्धि का प्रस्ताव भेजा था. शासन द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद अब अभियुक्त को आगामी एक वर्ष तक जिला कारागार में ही निरुद्ध रखा जाएगा. पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि भोला प्रसाद नशीले कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन और कालाबाजारी का अभ्यस्त अपराधी है.

अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़: जांच में पाया गया कि अभियुक्त ने फर्जी फर्मों के माध्यम से फर्जी बिलिंग कर बड़े पैमाने पर तस्करी के साम्राज्य को खड़ा किया था. यह गिरोह एक संगठित नेटवर्क के जरिए नशीली दवाओं की खेप को देश के बाहर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक संचालित करता था. अभियुक्त शुभम जायसवाल अपने पिता की प्रोपराइटरशिप वाली फर्जी फर्म "शैली ट्रेडर्स" का इस्तेमाल इस काले कारोबार के लिए करता था. इस फर्म के माध्यम से दवा कंपनी से भारी मात्रा में कोडीन युक्त फेन्साडिल सिरप प्राप्त किया जाता था और उसे नशाखोरी के लिए अवैध रूप से बांग्लादेश भेजा जाता था.

बांग्लादेश भेजी जा रही थी नशीली दवाएं: इस अवैध धंधे के जरिए गिरोह ने भारी मात्रा में आर्थिक लाभ अर्जित किया था, जिसे अब कानून के दायरे में लाया जा रहा है. शासन का यह निरुद्धि आदेश अभियुक्त के विरुद्ध पहले से पंजीकृत अन्य मुकदमों की वैधानिक कार्रवाई के अतिरिक्त प्रभावी होगा. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के अनुसार, इस कार्रवाई से नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में लगे अन्य तस्करों के बीच कड़ा संदेश जाएगा. सोनभद्र पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और उनकी अवैध संपत्तियों की पहचान करने में जुटी है.

शासन ने निरुद्धि प्रस्ताव पर लगाई मुहर: जनपद में नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है. विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों और दवा सप्लाई चेन पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके. पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि संगठित अपराध और नशे के सौदागरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. स्थानीय प्रशासन और पुलिस की इस संयुक्त सक्रियता से जिले में अवैध ड्रग नेटवर्क की कमर टूटती नजर आ रही है.

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