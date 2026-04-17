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कफ सिरप तस्करी मामला, तस्कर शुभम जायसवाल का पिता भोला प्रसाद को 1 साल की जेल

सोनभद्र: उत्तर प्रदेश शासन ने सोनभद्र पुलिस के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कफ सिरप तस्करी मामले में एक कार्रवाई को अंजाम दिया है. फरार चल रहे मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को एनडीपीएस एक्ट के विशेष प्रावधानों के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध किया गया है. पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध यह कदम उठाया गया है. एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत जनहित और सुरक्षा को देखते हुए अभियुक्तों को एक वर्ष तक जेल में निरुद्ध रखने का कड़ा प्रावधान है.

संगठित गिरोह के खिलाफ सोनभद्र में एक्शन: कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के नेटवर्क के विरुद्ध चल रही जांच के दौरान उसके पिता भोला प्रसाद की संलिप्तता के पुख्ता प्रमाण मिले थे. भोला प्रसाद, जो वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र का निवासी है, के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को निरुद्धि का प्रस्ताव भेजा था. शासन द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद अब अभियुक्त को आगामी एक वर्ष तक जिला कारागार में ही निरुद्ध रखा जाएगा. पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि भोला प्रसाद नशीले कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध डायवर्जन और कालाबाजारी का अभ्यस्त अपराधी है.

अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़: जांच में पाया गया कि अभियुक्त ने फर्जी फर्मों के माध्यम से फर्जी बिलिंग कर बड़े पैमाने पर तस्करी के साम्राज्य को खड़ा किया था. यह गिरोह एक संगठित नेटवर्क के जरिए नशीली दवाओं की खेप को देश के बाहर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक संचालित करता था. अभियुक्त शुभम जायसवाल अपने पिता की प्रोपराइटरशिप वाली फर्जी फर्म "शैली ट्रेडर्स" का इस्तेमाल इस काले कारोबार के लिए करता था. इस फर्म के माध्यम से दवा कंपनी से भारी मात्रा में कोडीन युक्त फेन्साडिल सिरप प्राप्त किया जाता था और उसे नशाखोरी के लिए अवैध रूप से बांग्लादेश भेजा जाता था.