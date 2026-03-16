Murder Case Solved; बालक के हत्यारोपी की कहानी सुनकर कांप जाएगी रूह
सोनभद्र पन्नूगंज थाना क्षेत्र में बीते शनिवार को 12 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 9:02 AM IST
सोनभद्र : पन्नूगंज थाना क्षेत्र में बीते शनिवार को हुई 12 वर्षीय बालक की हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कर दिया है. गिरफ्तार हत्यारोपी ने पुलिस का वारदात के पीछे सनसनीखेज कहानी बताई है. पुलिस के अनुसार बंटवारे की पुरानी रंजिश और अंधविश्वास के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के अनुसार शनिवार शाम आर्यन गुप्ता पुत्र राजू गुप्ता (12) और राज चौहान पुत्र विनोद चौहान खेल करके दोस्तों के साथ घर वापस आ रहे थे. इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर पड़ोसी दिवाकर गुप्ता (20) पुत्र गुलाब गुप्ता छुप कर बैठा था. जिसे बच्चे देख नहीं पाए. बच्चे जब आगे निकल गए तो दिवाकर ने दोनों बच्चों को खींच ले गया. जहां आर्यन गुप्ता की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दिया और फरार हो गया था. वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची. जांच पड़ताल के बाद सनसनीखेज कहानी सामने आई.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मुताबिक आरोपी दिवाकर गुप्ता ने पूछताछ में बताया कि आर्यन के परिवार और उसके परिवार के बीच बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद है. आर्यन गुप्ता की मां जादू टोना करती है. इसके चलते 15 साल पहले मेरे भाई की जलकर मृत्यु हो गई थी. इसी का बदला लेने के लिए आर्यन का गला रेतकर हत्या कर दी.