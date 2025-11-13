ETV Bharat / state

मां ने 10 महीने के बेटे को चूल्हे में झोंका; जिंदा जल गया मासूम, महिला ने खुद भी दे दी जान, पति से झगड़े के बाद खोया आपा

सोनभद्र के बभनी इलाके की घटना, मुंबई में काम करता है पति, मामा के साथ सो रहा था बड़ा बेटा.

पुलिस कर रही घटना की जांच.
सोनभद्र : मां ने अपने 10 महीने के बेटे को जलते चूल्हे में झोंक दिया. इससे मासूम जिंदा जल गया. इसके बाद महिला ने खुद भी आत्महत्या कर ली. घटना बुधवार रात की है. गुरुवार की सुबह लोगों को इसकी जानकारी हो पाई. महिला का फोन पर पति से झगड़ा हुआ था. पुलिस घटना की जांच कर रही है.

बभनी थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल ने बताया कि आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली गई है. महिला का पति मुंबई में रहता है. पति से फोन पर हुए विवाद के बाद महिला ने यह कदम उठाया.महिला और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पति के आने का इंतजार किया जा रहा है.

सोनभद्र की महिला की छत्तीसगढ़ में हुई थी शादी : घटना जिले के बभनी इलाके के आसनडीह गांव (जोबेदह टोला) की है. यह गांव छत्तीसगढ़ सीमा से लगा है. इस गांव की रहने वाली राजपति (28) की शादी छत्तीसगढ़ के बसंतपुर थानाक्षेत्र के ढेंगरपानी गांव निवासी पतिराज से हुई थी. परिवार में 2 बेटे थे. इनमें से एक 10 महीने का था. दूसरा बेटा बड़ा है.

खाना खाने के बाद सोने गया था परिवार : थाना प्रभारी के अनुसार महिला का पति मुंबई में काम करता है. राजपति इस समय अपने मायके में ही रह रही थी. बुधवार की रात को उसका फोन पर पतिराज से झगड़ा हो गया था. खाना खाने के बाद परिवार के अन्य सदस्य सोने चले गए थे. बड़ा बेटा अपने मामा के साथ सोने गया था.

घर में हो गई बड़ी घटना, परिजनों को नहीं लगी भनक : महिला अपने 10 महीने के बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई थी. रात में किसी समय उसने चूल्हा जलाकर मासूम को उसमें झोंक दिया. इससे जिंदा जलकर बच्चे की मौत हो गई. इसके बाद राजपति ने भी आत्महत्या कर ली. रात में परिवार को इस घटना की जानकारी नहीं हो पाई.

गुरुवार की सुबह परिवार के लोग जगे तो चूल्हे में मासूम की लाश पड़ी थी. कमरे में महिला का भी शव पड़ा था. परिवार में चीख-पुकार मच गई. घटना की सूचना लोगों ने बभनी थाना पुलिस को दी. सब इंस्पेक्टर मक्खन लाल ने टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

