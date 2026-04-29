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सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में 12 घंटे से बिजली गुल; ठप हुई पैथोलॉजी जांच, मरीज बेहाल

बिजली न होने की वजह से सैकड़ों मरीज बिना जांच कराए और अपनी रिपोर्ट लिए बगैर वापस लौटने को मजबूर हुए. सबसे चिंताजनक बात यह है कि लैब में रखे कीमती ब्लड सैंपल और दवाएं बिजली के अभाव में खराब होने की कगार पर पहुंच गई हैं.

सोनभद्र: सोनभद्र मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है. कॉलेज के सी ब्लॉक में पिछले 12 घंटे से बिजली गुल होने के कारण पैथोलॉजी लैब और डेंटल विभाग का काम पूरी तरह ठप हो गया है.

मरीजों और तीमारदारों की बढ़ी मुश्किलें: अस्पताल पहुंचे मरीजों का कहना है कि वे सुबह से ही कतारों में खड़े हैं, लेकिन बिजली न होने से न तो नया पर्चा बना और न ही सैंपल लिए गए. रिपोर्ट न मिलने के कारण गंभीर मरीजों का इलाज भी प्रभावित हो रहा है, जिससे तीमारदारों में खासा रोष व्याप्त है. केवल मरीज ही नहीं, बल्कि डॉक्टर और कर्मचारी भी उमस भरी गर्मी में बिना बिजली के काम करने को विवश हैं. अस्पताल प्रशासन द्वारा 12 घंटों तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था न किया जाना उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाता है.

सोनभद्र: मेडिकल कॉलेज में 12 घंटे से बिजली नहीं. (Photo Credit: ETV Bharat)

नोडल अफसर ने दिया आश्वासन: नवनियुक्त नोडल डॉक्टर ज्योति अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने दो दिन पहले ही कार्यभार ग्रहण किया है और उन्हें संसाधनों की पूरी जानकारी नहीं थी. उन्होंने स्वीकार किया कि संभवतः सी ब्लॉक में इन्वर्टर या जनरेटर की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि अन्य ब्लॉकों में यह व्यवस्था सुचारू है. इस समस्या के संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और संसाधनों की मांग की गई है. डॉक्टर अग्रवाल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बैठक कर इस समस्या का स्थाई समाधान निकाल लिया जाएगा.

बिना जांच और रिपोर्ट के वापस लौट रहे सोनभद्र के मरीज. (Photo Credit: ETV Bharat)

अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल: मेडिकल कॉलेज के सी ब्लॉक में पैथोलॉजी और डेंटल जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं होने के बावजूद बिजली बैकअप न होना बड़ी बात है. मरीजों का आरोप है कि आपातकालीन स्थिति में भी अस्पताल प्रबंधन मूकदर्शक बना रहा और गरीब मरीजों को निजी लैब का सहारा लेना पड़ा. नोडल अधिकारी की बैठक और आश्वासनों के बीच मरीज अभी भी बिजली आने का इंतजार कर रहे हैं. अब देखना यह होगा कि अस्पताल प्रशासन कब तक इस गंभीर बिजली संकट को दूर कर सेवाएं बहाल कर पाता है.

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