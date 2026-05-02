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सोनभद्र में मायके आई विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या की आशंका

सोनभद्र : बभनी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक 22 वर्षीय विवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नाले किनारे पलाश के पेड़ से रस्सी के सहारे लटकता मिला. शव पर अधोवस्त्र के खुले होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.





बताया कि बभनी थाना क्षेत्र की युवती (22) गुरुवार रात गांव में आई बारात देखने परिवार के साथ गई थी. परिजनों के मुताबिक देर रात करीब डेढ़ बजे वह परिवार के साथ घर लौटी. इसके बाद सभी लोग सो गए. शुक्रवार भोर करीब साढ़े चार बजे वह नाले की ओर गई थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी. इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने नाले किनारे शव होने की सूचना दी. शव की पहचान होने के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

युवती के पिता ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है और गांव के ही एक युवक पर शक जताया है. प्रभारी निरीक्षक डीपी यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. अपर पुलिस अधीक्षक ऋषभ रुनवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवती की मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा. मामले के विभिन्न पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.