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सोनभद्र में नन्ही बच्ची की डीएम से गुहार: "अंकल नेटवर्क लगवा दो, पापा से बात नहीं होती"

यूकेजी छात्रा आनवी सोनभद्र डीएम से गांव में मोबाइल नेटवर्क लगवाने की गुहार लगा रही है, ताकि पापा से बात हो सके.

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नगवां ब्लॉक के सरईगढ़ में मोबाइल सिग्नल गायब. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 10:20 PM IST

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सोनभद्र: आज जहां पूरा देश 5G तकनीक और डिजिटल क्रांति के दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं सोनभद्र जिले का एक गांव आज भी नेटवर्क के लिए तरस रहा है. नगवां ब्लॉक के ग्राम सरईगढ़ की रहने वाली यूकेजी की छात्रा आनवी पटेल का एक बेहद भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

वीडियो में मासूम बच्ची हाथ जोड़कर जिलाधिकारी से गांव में मोबाइल नेटवर्क लगवाने की गुहार लगा रही है. बच्ची का कहना है कि गांव में नेटवर्क न होने के कारण वह बाहर रहने वाले अपने पिता से फोन पर बात नहीं कर पाती है.

नन्ही बच्ची का वीडियो देख हरकत में आया प्रशासन: सोनभद्र डीएम बोले- गांव में कराया जा रहा है सर्वे. (Video Credit: ETV Bharat)

पिता से बात करने को तरसती है मासूम: मासूम आनवी पटेल जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में रहकर पढ़ाई करती है, जहां उसके पिता विकास पटेल एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं. पूरा परिवार रॉबर्ट्सगंज में ही रहता है, लेकिन जब भी छुट्टियों में बच्ची अपने पैतृक गांव सरईगढ़ जाती है, तो नेटवर्क की समस्या खड़ी हो जाती है. गांव पहुँचते ही पिता से बातचीत पूरी तरह बंद हो जाती है, जिससे परेशान होकर बच्ची ने यह वीडियो बनाया. आधुनिक युग में इंटरनेट तो दूर, सामान्य कॉलिंग का न होना बेहद चिंताजनक स्थिति को बयां करता है.

नेटवर्क न होने से स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी काम ठप्प: सरईगढ़ गांव में मोबाइल नेटवर्क न होने से सिर्फ बातचीत ही बाधित नहीं होती, बल्कि कई अन्य बुनियादी सेवाएं भी ठप्प पड़ी हैं. आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, बच्चों की पढ़ाई और जरूरी सरकारी कामकाज में ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. मासूम का यह भावुक वीडियो अब जिले भर में चर्चा का विषय बन चुका है और प्रशासनिक दावों की पोल खोल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस डिजिटल युग में भी वे मुख्यधारा से पूरी तरह कटे हुए हैं.

जल्द नेटवर्क टावर लगाने और क्षमता बढ़ाने का आश्वासन: वीडियो देखने के बाद जिला प्रशासन और दूरसंचार विभाग हरकत में आ गया है. दूरसंचार विभाग सोनभद्र के एसडीओ धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नगवां ब्लॉक के अंदरूनी इलाकों में नेटवर्क की समस्या है और इसे दूर करने का काम चल रहा है. आने वाले कुछ महीनों में क्षमता बढ़ाकर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा. वहीं जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि सरईगढ़ गांव में सर्वे कराया जा रहा है और जल्द ही ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिल जाएगी.

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सोनभद्र मोबाइल नेटवर्क समस्या
सोनभद्र बच्ची का वीडियो वायरल
NAGWA MOBILE NETWORK PROBLEM

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