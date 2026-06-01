सोनभद्र: अवैध ग्लोबल हॉस्पिटल कांड में 10,000 रुपये की इनामी स्टाफ नर्स सलमा और झारखंड की दाई गिरफ्तार, पेट खुला छोड़कर भागे थे डॉक्टर
ऑपरेशन कर महिला का पेट खुला छोड़ने वाले डॉक्टरों और 25,000 रुपये के इनामी संचालक नसीम अहमद की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 10:55 PM IST
सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कोन थाना क्षेत्र में शनिवार को प्रसव के दौरान हुई महिला की मौत के हाई-प्रोफाइल मामले में स्थानीय पुलिस को सफलता हाथ लगी है. बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे एक अवैध अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई इस मौत के मामले में पुलिस ने 10,000 रुपये की इनामी मुख्य आरोपी स्टाफ नर्स को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया. इतना ही नहीं, पुलिस ने फर्जी चिकित्सकीय गतिविधियों में उसका साथ देने वाली सहयोगी दाई को भी सलाखों के पीछे भेज दिया. सोनभद्र जनपद के कोन कस्बे में संचालित अवैध 'ग्लोबल हॉस्पिटल' में बीती 30 मई को प्रसव के दौरान एक आशा बहू सीमा देवी (पत्नी देवनारायन, निवासी ग्राम सोनसिंघा) की मौत हो गयी थी.
एम्बुलेंस कर्मी की मिलीभगत से हुआ खेल: इस मामले में पीड़ित महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने पर चिंतित परिजन सबसे पहले कचनरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गये थे. वहां तैनात डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोन के लिए रेफर कर दिया था. आरोप है कि सरकारी एंबुलेंस कर्मी ने कमीशन के लालच में स्टाफ नर्स से मिलीभगत की और मरीज को सीएचसी ले जाने के बजाय कौन कस्बे में स्थित निजी ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. इसी अपंजीकृत ग्लोबल हॉस्पिटल में गलत ऑपरेशन और लापरवाही के चलते पीड़ित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई.
डीएम के आदेश पर सील हुआ था ग्लोबल हॉस्पिटल: यह विवादित ग्लोबल हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग के बिना किसी वैध पंजीकरण या प्रशासनिक अनुमति के अवैध रूप से धड़ल्ले से संचालित हो रहा था. घटना के तुरंत बाद जिलाधिकारी के सख्त आदेश पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया था. इसके साथ ही प्रशासन ने मुख्य अस्पताल संचालक नसीम अहमद समेत अन्य दोषी स्टाफ के खिलाफ कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने मुख्य फरार अस्पताल संचालक नसीम अहमद पर 25,000 रुपये और मुख्य स्टाफ नर्स पर 10,000 रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया था.
10,000 की इनामी स्टाफ नर्स सलमा सलाखों के पीछे: थाना कोन पुलिस की स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर मामले की मुख्य आरोपित और 10,000 रुपये की इनामिया स्टाफ नर्स सलमा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार सलमा, इस अवैध रूप से संचालित अस्पताल में डॉक्टर बनकर सभी अवैध चिकित्सकीय गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी. वह वारदात के दिन से ही पुलिस को चकमा देकर लगातार फरार चल रही थी, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने इनाम घोषित किया था. पुलिस की गहन जांच में यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि सलमा के साथ एक अन्य महिला जौरुन बीबी भी इस रैकेट का हिस्सा थी.
झारखंड की रहने वाली फर्जी दाई भी गिरफ्तार: जौरुन बीबी इस फर्जी अस्पताल में प्रसव संबंधी जटिल कार्यों और कथित फर्जी चिकित्सकीय गतिविधियों में मुख्य रूप से एक दाई के रूप में सहयोग कर रही थी. थाना कोन पुलिस ने दोनों महिलाओं को एक साथ घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार की गई दूसरी आरोपी जौरुन बीबी मूल रूप से पड़ोसी राज्य झारखंड के गढ़वा जिले की रहने वाली बताई जा रही है. कुछ दिन पूर्व जब आशा बहू सीमा देवी की प्रसव के दौरान इस अस्पताल में मौत हुई थी, तब डॉक्टरों की अमानवीयता की सारी हदें पार हो गई थीं.
पेट खुला छोड़कर भाग गए थे फर्जी डॉक्टर: परिजनों का आरोप है कि बिना किसी वैध अनुमति और बगैर डिग्री के संचालित अस्पताल में गलत ऑपरेशन के दौरान महिला की जान तो चली गई, लेकिन बच्चा जीवित बच गया. परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन थियेटर में गलत चीरा लगाने के बाद महिला का पेट खुला छोड़कर ही फर्जी डाक्टर और नर्स मौके से फरार हो गए थे. इस रूह कंपा देने वाला मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंतएक्शन लिया था.
25 हजार का इनामी संचालक नसीम अब भी फरार: कोन थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है. इस मामले में दो मुख्य आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार की गईं दोनों अभियुक्ताओं को स्थानीय न्यायालय में पेश कर आगे की सख्त विधिक कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, अस्पताल का मुख्य संचालक और 25,000 रुपये का इनामी अपराधी नसीम अहमद अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.
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