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सोनभद्र: अवैध ग्लोबल हॉस्पिटल कांड में 10,000 रुपये की इनामी स्टाफ नर्स सलमा और झारखंड की दाई गिरफ्तार, पेट खुला छोड़कर भागे थे डॉक्टर

महिला का पेट खुला छोड़कर भागे थे डॉक्टर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सोनभद्र: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कोन थाना क्षेत्र में शनिवार को प्रसव के दौरान हुई महिला की मौत के हाई-प्रोफाइल मामले में स्थानीय पुलिस को सफलता हाथ लगी है. बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे एक अवैध अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई इस मौत के मामले में पुलिस ने 10,000 रुपये की इनामी मुख्य आरोपी स्टाफ नर्स को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया. इतना ही नहीं, पुलिस ने फर्जी चिकित्सकीय गतिविधियों में उसका साथ देने वाली सहयोगी दाई को भी सलाखों के पीछे भेज दिया. सोनभद्र जनपद के कोन कस्बे में संचालित अवैध 'ग्लोबल हॉस्पिटल' में बीती 30 मई को प्रसव के दौरान एक आशा बहू सीमा देवी (पत्नी देवनारायन, निवासी ग्राम सोनसिंघा) की मौत हो गयी थी. एम्बुलेंस कर्मी की मिलीभगत से हुआ खेल: इस मामले में पीड़ित महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने पर चिंतित परिजन सबसे पहले कचनरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गये थे. वहां तैनात डॉक्टरों ने महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोन के लिए रेफर कर दिया था. आरोप है कि सरकारी एंबुलेंस कर्मी ने कमीशन के लालच में स्टाफ नर्स से मिलीभगत की और मरीज को सीएचसी ले जाने के बजाय कौन कस्बे में स्थित निजी ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया. इसी अपंजीकृत ग्लोबल हॉस्पिटल में गलत ऑपरेशन और लापरवाही के चलते पीड़ित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. प्रसव के दौरान आशा बहू की मौत मामले में 10 हजार की इनामी नर्स सलमा को पुलिस ने दबोचा. (Photo Credit: ETV Bharat) डीएम के आदेश पर सील हुआ था ग्लोबल हॉस्पिटल: यह विवादित ग्लोबल हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग के बिना किसी वैध पंजीकरण या प्रशासनिक अनुमति के अवैध रूप से धड़ल्ले से संचालित हो रहा था. घटना के तुरंत बाद जिलाधिकारी के सख्त आदेश पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया था. इसके साथ ही प्रशासन ने मुख्य अस्पताल संचालक नसीम अहमद समेत अन्य दोषी स्टाफ के खिलाफ कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने मुख्य फरार अस्पताल संचालक नसीम अहमद पर 25,000 रुपये और मुख्य स्टाफ नर्स पर 10,000 रुपये का नकद इनाम भी घोषित किया था.