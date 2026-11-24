सोनभद्र: चोरी के आरोप में युवक की बांधकर पिटाई; चार ग्रामीण गिरफ्तार
घटना का वीडियो वायरल, पुलिस की जांच जारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 1:37 PM IST
सोनभद्र: रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के करारी गांव में चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ना ग्रामीणों को भारी पड़ गया. युवक के चेहरे पर कालिख और चूना पोतने के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
चोरी करते पकड़ाया युवक
बताया जा रहा है कि रविवार को करारी गांव में एक युवक को चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने पकड़ लिया था. इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़कर बांध दिया और उसके चेहरे पर कालिख और चूना पोत दिया.इस दौरान उसके साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप है.
पहले भी चोरी करने का आरोप
कुछ ग्रामीणों का दावा है कि युवक पहले भी कई बार चोरी की घटनाओं में पकड़ा जा चुका है. बिठगांव में तीन भैंसों की चोरी सहित आसपास के गांवों में हुई अन्य चोरी की घटनाओं में भी उसका नाम सामने आने का आरोप लगाया गया था.इस मामले में आरोपी के परिजनों ने राबर्टसगज कोतवाली में तहरीर दी तो पुलिस ने आरोपी के पक्ष से कार्रवाई की.
तहरीर मिलने पर पुलिस लेगी एक्शन
सीओ रॉबर्ट्सगंज रणधीर मिश्रा ने बताया कि करारी गांव से नरेंद्र कुमार और उनके परिजनों ने सूचना दी थी कि चोरी का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया है. इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.
फिलहाल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद मामला चर्चा में है. पुलिस कहना है कि अभी तक आरोपी के खिलाफ उन्हें ग्रामीणों की तरफ से तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच करके कार्रवाई की जाएगी.
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