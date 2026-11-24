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सोनभद्र: चोरी के आरोप में युवक की बांधकर पिटाई; चार ग्रामीण गिरफ्तार

सोनभद्र में चोरी के आरोपी के साथ बर्बरता, 4 गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र: रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के करारी गांव में चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ना ग्रामीणों को भारी पड़ गया. युवक के चेहरे पर कालिख और चूना पोतने के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

चोरी करते पकड़ाया युवक