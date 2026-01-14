ETV Bharat / state

सोनभद्र में अग्निकांड; शिवद्वार मंदिर के मेला क्षेत्र में लगी आग, 20 दुकानें राख

सोनभद्र शिवद्वार मंदिर परिसर में अग्निकांड. ( Photo Credit : ETV Bharat )