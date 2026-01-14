सोनभद्र में अग्निकांड; शिवद्वार मंदिर के मेला क्षेत्र में लगी आग, 20 दुकानें राख
घोरावल थाना क्षेत्र स्थित शिवद्वार मंदिर परिसर का मामला है. शार्ट सर्किट से आग लगने के बाद गैस सिलिंडरों के ब्लास्ट स्थिति विकराल हो गई.
सोनभद्र : घोरावल थाना क्षेत्र स्थित शिवद्वार मंदिर के पीछे लगने वाले मेला क्षेत्र में मंगलवार शाम अचानक आग भड़क गई. अग्निकांड में 20 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गईं. हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है. मेला परिसर में पूजा सामग्री, प्रसाद. खिलौने, माला-फूल आदि की दुकानें लगती थीं. अग्निकांड में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.
सीओ घोरावल राहुल पांडे ने बताया कि घोरावल थाना क्षेत्र के शिवद्वार मंदिर परिसर में मेला लगा है. यहां टेंटनुमा, तिरपाल, पन्नियों और बांस बल्लियों से बनी दुकानें हैं. मंगलवार शाम किसी दुकान में आग लग गई. दुकानदारों ने फायरब्रिगेड को सूचना देने के साथ खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दुकानों में रखे छोटे गैस सिलिंडरों के धमाकों से आग भड़कती चली गई. हालांकि स्थानीय लोगों ने रॉबर्ट्सगंज से पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया.
सीओ घोरावल राहुल पांडे के मुताबिक अग्निकांड में लाखों का नुकसान का अनुमान है. प्रथमदृष्ट्या आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी. घटना के अन्य कारणों की जांच की जा रही है. घटना में जनहानि की बात सामने नहीं आई है. जांच के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
वहीं स्थानीय निवासी सूर्यकांत दुबे ने बताया कि प्रशासनिक और मंदिर समिति की अनदेखी के चलते बड़ा अग्निकांड हो गया. मेला क्षेत्र में तिरपाल, पन्नियों और बांस बल्लियों से बनी दुकानें लगती हैं. इसके बावजूद सुरक्षा के बाबत कोई ठोस इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं. इसके अलावा फायर ब्रिगेड का कार्यालय जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज से 40 किलोमीटर की दूर है. घटना के वक्त फायर ब्रिगेड टीम को यहां पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं.
