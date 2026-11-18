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सोनभद्र के डीएम चर्चित गौड़ ने किसानों के साथ की धान की कटाई

सोनभद्र के डीएम चर्चित गौड़ ने किसानों के साथ की धान की कटाई ( Photo credit: ETV Bharat )

सोनभद्र: राबर्ट्सगंज तहसील के बिच्छी गांव में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ का एक अलग अंदाज देखने को मिला. जिलाधिकारी ने किसानों की मेहनत और खेती-किसानी को सर्वोपरि बताते हुए, बुधवार को स्वयं खेत में उतर कर हसिया चलाया और धान की कटाई कर उत्पादकता का आकलन किया. उन्होंने खेती को लेकर किसानों को कई निर्देश दिए, साथ ही खेत में पराली जलाने से मना किया.