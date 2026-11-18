सोनभद्र के डीएम चर्चित गौड़ ने किसानों के साथ की धान की कटाई
क्रॉप कटिंग के बाद किसानों को खेत में पराली नहीं जलाने के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 8:44 PM IST
सोनभद्र: राबर्ट्सगंज तहसील के बिच्छी गांव में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ का एक अलग अंदाज देखने को मिला. जिलाधिकारी ने किसानों की मेहनत और खेती-किसानी को सर्वोपरि बताते हुए, बुधवार को स्वयं खेत में उतर कर हसिया चलाया और धान की कटाई कर उत्पादकता का आकलन किया. उन्होंने खेती को लेकर किसानों को कई निर्देश दिए, साथ ही खेत में पराली जलाने से मना किया.
पूरा मामला राबर्ट्सगंज तहसील के बिच्छी गांव का है, जहां किसान राजू कुमार मौर्य के खेत में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने स्वयं धान की कटाई की. क्रॉप कटिंग के लिए 43.3 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का चयन किया गया था. कटाई के बाद धान का वजन कराया गया, जिसमें कुल 21 किलो 880 ग्राम उपज प्राप्त हुई.