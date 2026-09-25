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सोनभद्र में डिजिटल अरेस्ट का पर्दाफाश: AI फोटो से रिटायर्ड अफसर से 2.36 करोड़ की ठगी, 3 गिरफ्तार

फेसबुक फ्रेंड लिस्ट से शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल, सोनभद्र पुलिस ने बेनकाब किया अंतरराज्यीय गिरोह (Video Credit: ETV Bharat)

यही नहीं, AI तकनीक का गलत इस्तेमाल करके पीड़ित की फर्जी अश्लील तस्वीरें भी बना ली गईं. इसी ब्लैकमेलिंग और खौफ के दम पर जालसाजों ने अलग-अलग बैंक खातों में करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए.

सोनभद्र: सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में साइबर अपराधियों ने एक रिटायर्ड अधिकारी को अपनी ठगी का शिकार बना लिया. अपराधियों ने हायर ज्यूडिशियरी और शासन के बड़े अफसरों का डर दिखाकर पीड़ित को 'डिजिटल अरेस्ट' कर लिया था.

बैंक मैनेजर की सतर्कता से खुला राज: मामले का खुलासा तब हुआ जब 22 सितंबर 2026 को स्टेट बैंक रॉबर्ट्सगंज के शाखा प्रबंधक को शक हुआ. उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी लगातार अनजान खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर कर रहा है और पूछताछ करने पर घबरा रहा है. मैनेजर की सूचना पर साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र कुमार चौधरी तुरंत बैंक पहुंचे, लेकिन तब तक पीड़ित वहां से जा चुका था. इसके बाद पुलिस टीम ने पीड़ित को ढूंढ निकाला और पूछताछ की, तो इस बड़े साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ.

सोनभद्र पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत दो महिलाओं को गिरफ्तार किया. (Photo Credit: ETV Bharat)

मास्टरमाइंड और दो महिलाएं गिरफ्तार: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर तीन विशेष टीमों का गठन किया गया. सर्विलांस और तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस प्रयागराज के ओमेक्स अपार्टमेंट पहुंची और मुख्य आरोपी को धर दबोचा. उसकी निशानदेही पर ठगी में मदद करने वाली दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान मिर्ज़ापुर के अरुण कुमार दुबे और महाराष्ट्र के रायगढ़ की प्रियंका मिश्रा और तेजल के रूप में हुई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फर्जी ID कार्ड और टाटा हैरियर कार बरामद (Photo Credit: ETV Bharat)

कार और हाईकोर्ट का फर्जी ID कार्ड बरामद: पुलिस ने पीड़ित के खातों से ट्रांसफर कराए गए 75 लाख रुपये फ्रीज़ करा दिए. इसके अलावा आरोपियों के पास से ठगी के रुपये से खरीदी गई 24 लाख की टाटा हैरियर कार, 2 लाख 10 हजार नकद, पांच मोबाइल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील का फर्जी ID कार्ड बरामद हुआ है. एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट से लोगों को फंसाता था और उनकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर महिला सहयोगियों के साथ मिलकर वसूली करता था.

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