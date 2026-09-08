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दिल्ली सत्य निकेतन हादसा; बिल्डिंग के मलबे में मिला सोनभद्र के होनहार छात्र का शव, घर में मचा कोहराम

दिल्ली बिल्डिंग हादसे में सोनभद्र के छात्र की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )