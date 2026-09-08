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दिल्ली सत्य निकेतन हादसा; बिल्डिंग के मलबे में मिला सोनभद्र के होनहार छात्र का शव, घर में मचा कोहराम

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार दोपहर हास्टल की पांच मंजिला इमारत ढह गई थी.

दिल्ली बिल्डिंग हादसे में सोनभद्र के छात्र की मौत.
दिल्ली बिल्डिंग हादसे में सोनभद्र के छात्र की मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 11:09 AM IST

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सोनभद्र : दिल्ली में बीते 6 सितंबर को हुए दुखद हादसे में सोनभद्र के एक युवक की मौत हो गई थी. युवक की पहचान अभिषेक कुमार पुत्र संतोष कुमार के रूप में हुई है. वह यहां बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था. अभिषेक की मौत की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है. अभिषेक अपने परिवार में तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था.

दिल्ली सत्य निकेतन हादसा; मलबे में मिला सोनभद्र के छात्र का शव. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि अभिषेक का बड़े भाई राजस्थान के कोटा में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहा है. बहन की शादी हो चुकी है. अभिषेक अपने माता-पिता के साथ रेणुकूट में ही रहता था. वर्तमान में वह दिल्ली में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था. अभिषेक के पिता संतोष कुमार निजी कंपनी में कार्यरत हैं.


अभिषेक के पिता संतोष कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर अभिषेक की मां चंदौली स्थित घर गई हुई हैं. अभिषेक दिल्ली में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था. शव मिलने के बाद वाराणसी पहुंच रहे हैं. वहीं पर अभिषेक का अंतिम संस्कार किया जाएगा. फिलवक्त सोनभद्र स्थित घर पर ताला लगा हुआ है.

बता दें, बीते रविवार को दिल्ली में पांच मंजिला इमारत अचानक धराशायी हो गई थी. हादसे के बाद मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया. इसी दौरान मलबे से सोनभद्र निवासी अभिषेक का शव बरामद हुआ.

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