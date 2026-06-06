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सोनभद्र दुद्धी तहसील में भ्रष्टाचार; रिश्वत लेते कानूनगो का वीडियो वायरल, प्रशासन ने किया निलंबित

दुद्धी तहसील में तैनात कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) अखिलेश शुक्ला पर एक किसान से रुपये लेने का आरोप है.

सोनभद्र का घूसखोर लेखपाल.
सोनभद्र का घूसखोर लेखपाल. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 12:59 PM IST

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सोनभद्र : दुद्धी तहसील से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कानूनगो (राजस्व निरीक्षक) अखिलेश शुक्ला एक किसान से रुपये लेते और उन्हें गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद तहसील प्रशासन हरकत में आया और आरोपी राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया. वहीं इस मामले से जुड़े क्षेत्रीय लेखपाल का भी तबादला कर दिया गया है. फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच जारी है.




सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में राजस्व निरीक्षक अखिलेश शुक्ला तहसील के कमरे में बैठे हैं. एक व्यक्ति (किसान) से रुपये लेते और उन्हें गिनते हुए नजर आ रहे हैं. आरोप है कि जमीन से जुड़े अंश निर्धारण और राजस्व संबंधी कार्य के बदले किसान से रिश्वत ली गई. किसान दुद्धी तहसील क्षेत्र के मझौली गांव के रहने वाले हैं. वीडियो संज्ञान में आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया.

एसडीएम निखिल यादव का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. वीडियो की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. आरोपी कानूनगो को निलंबित कर दिया गया है. मझौली गांव के संबंधित लेखपाल का तबादला कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. यदि जांच में अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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