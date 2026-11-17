ETV Bharat / state

सोनभद्र के ओबरा पावर प्लांट में जहरीली गैस से संविदाकर्मी की मौत

ओबरा पावर प्लांट में संविदाकर्मी की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सोनभद्र : ओबरा स्थित ओबरा तापीय परियोजना में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. कार्य के दौरान क्लोरीन गैस के रिसाव की चपेट में आने से 54 वर्षीय संविदा कर्मी की मौत हो गई. गैस की चपेट में आने के बाद कर्मचारी मौके पर ही अचेत हो गया था. उसे तत्काल परियोजना अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.



बताया गया कि गोविंद गौड़ पुत्र स्वर्गीय मक्खन गौड़ ओबरा परियोजना कॉलोनी के सेक्टर-1 डी, आवास संख्या 257 में रहते थे. वे मूल रूप से मिर्जापुर जिले के चील्ह थाना क्षेत्र के खमरिया गांव के रहने वाले थे. सोमवार सुबह गोविंद ओबरा की सी तापीय परियोजना में काम कर रहे थे. इसी दौरान क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ और वह जहरीली गैस की चपेट में आकर अचेत हो गए.