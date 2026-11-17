सोनभद्र के ओबरा पावर प्लांट में जहरीली गैस से संविदाकर्मी की मौत
ओबरा की सी तापीय परियोजना में काम करते क्लोरीन गैस की चपेट में आने से हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 7:23 AM IST
सोनभद्र : ओबरा स्थित ओबरा तापीय परियोजना में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. कार्य के दौरान क्लोरीन गैस के रिसाव की चपेट में आने से 54 वर्षीय संविदा कर्मी की मौत हो गई. गैस की चपेट में आने के बाद कर्मचारी मौके पर ही अचेत हो गया था. उसे तत्काल परियोजना अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
बताया गया कि गोविंद गौड़ पुत्र स्वर्गीय मक्खन गौड़ ओबरा परियोजना कॉलोनी के सेक्टर-1 डी, आवास संख्या 257 में रहते थे. वे मूल रूप से मिर्जापुर जिले के चील्ह थाना क्षेत्र के खमरिया गांव के रहने वाले थे. सोमवार सुबह गोविंद ओबरा की सी तापीय परियोजना में काम कर रहे थे. इसी दौरान क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ और वह जहरीली गैस की चपेट में आकर अचेत हो गए.
साथ काम कर रहे कर्मचारियों ने आनन-फानन उन्हें ओबरा परियोजना अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रॉबर्ट्सगंज रेफर कर दिया. एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचने पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. गोविंद पिछले करीब 20 वर्षों से अलग-अलग कंपनियों के माध्यम से परियोजना में संविदाकर्मी के रूप में काम कर रहे थे. वर्तमान में वे एसआईपीपीएल कंपनी के तहत ठेकेदार केएन प्रसाद के माध्यम से कार्यरत थे.
सीओ ओबरा प्रभात राय ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे. जहरीली गैस की चपेट में आने से मजदूर की मौत की बात सामने आई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.