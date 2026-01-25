ETV Bharat / state

सोनभद्र में कार और पिकअप की भीषण टक्कर, महिला समेत 3 लोगों की मौत, 3 घायल

कार में सवार सभी लोग एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे थे.

Photo Credit; ETV Bharat
सोनभद्र में सड़क हादसा 3 की मौत. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनभद्र: जिले के म्योरपुर थाना क्षेत्र के किरबिल गांव के पास बीजपुर-मूर्धवा मार्ग पर रविवार शाम को भीषण सड़क हादसा हो गया. कार और पिकअप वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार सवार 3 लोगों की, जिनमें 1 महिला भी शामिल है, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. हादसे में मृतकों की पहचान संजय (60), अखिलेश (65) तथा उनकी पत्नी हीरामनी (55) के रूप में हुई है. वहीं पिकअप चालक मुस्लिम (20) तथा गोविंद (35) घायल हैं. जिनका इलाज चल रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में चालक समेत 4 लोग सवार थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार का चालक प्रभु गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार सवार वाहन में फंस गया, जिसे निकालने के लिए पुलिस और ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. चालक ने बताया कि सभी लोग कार से राबर्ट्सगंज एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे थे.

थानाध्यक्ष म्योरपुर राम दरशराम ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. वहीं पिकअप और कार चालक को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है. अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: सिराथू स्टेशन पर दर्दनाक हादसा; ट्रेन से कटकर मां और उसकी मासूम बेटी की मौत, रेलवे ट्रैक पार कर रहीं थीं दोनों

TAGGED:

कार और पिकअप की टक्कर में 3 की मौत
SONBHADRA ROAD ACCIDENT
सोनभद्र सड़क दुर्घटना
सोनभद्र न्यूज
COLLISION CAR AND PICKUP 3 DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.