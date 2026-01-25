ETV Bharat / state

सोनभद्र में कार और पिकअप की भीषण टक्कर, महिला समेत 3 लोगों की मौत, 3 घायल

सोनभद्र: जिले के म्योरपुर थाना क्षेत्र के किरबिल गांव के पास बीजपुर-मूर्धवा मार्ग पर रविवार शाम को भीषण सड़क हादसा हो गया. कार और पिकअप वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. कार सवार 3 लोगों की, जिनमें 1 महिला भी शामिल है, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. हादसे में मृतकों की पहचान संजय (60), अखिलेश (65) तथा उनकी पत्नी हीरामनी (55) के रूप में हुई है. वहीं पिकअप चालक मुस्लिम (20) तथा गोविंद (35) घायल हैं. जिनका इलाज चल रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में चालक समेत 4 लोग सवार थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार का चालक प्रभु गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार सवार वाहन में फंस गया, जिसे निकालने के लिए पुलिस और ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. चालक ने बताया कि सभी लोग कार से राबर्ट्सगंज एक बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे थे.