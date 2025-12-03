ETV Bharat / state

सोनभद्र में धर्म परिवर्तन; ईसाई धर्म प्रचारक पादरी गिरफ्तार, प्रलोभन देने का आरोप

सोनभद्र : रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बभनौली (वार्ड नंबर 16) में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने पर पुलिस ने एक पास्टर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई भाजयुमो और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत के आधार पर की है. वहीं प्रार्थना सभा कर रहे लोगों और महिलाओं ने धर्म परिवर्तन की बात से इनकार किया है.

सोनभद्र में धर्म परिवर्तन का मामला. (Video Credit : ETV Bharat)

क्षेत्राधिकारी रणधीर कुमार मिश्रा के अनुसार बभनौली निवासी सुनील पाल के घर में पास्टर रामू प्रजापति निवासी घोरावल की ओर से चंगाई सभा का आयोजन किया गया था. इस बात कुछ स्थानीय और हिंदू संगठनों के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया और इसकी सूचना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली को दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर पास्टर रामू प्रजापति, उनकी पत्नी रिंकी सहित लगभग 13 लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली लाई. पूछताछ में पास्टर रामू प्रजापति की भूमिका संदिग्ध मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.