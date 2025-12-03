ETV Bharat / state

सोनभद्र में धर्म परिवर्तन; ईसाई धर्म प्रचारक पादरी गिरफ्तार, प्रलोभन देने का आरोप

रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बभनौली में भाजयुमो और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई.

ईसाई धर्म प्रचारक पादरी गिरफ्तार
ईसाई धर्म प्रचारक पादरी गिरफ्तार (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 9:08 AM IST

सोनभद्र : रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बभनौली (वार्ड नंबर 16) में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने पर पुलिस ने एक पास्टर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने यह कार्रवाई भाजयुमो और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की शिकायत के आधार पर की है. वहीं प्रार्थना सभा कर रहे लोगों और महिलाओं ने धर्म परिवर्तन की बात से इनकार किया है.

सोनभद्र में धर्म परिवर्तन का मामला. (Video Credit : ETV Bharat)

क्षेत्राधिकारी रणधीर कुमार मिश्रा के अनुसार बभनौली निवासी सुनील पाल के घर में पास्टर रामू प्रजापति निवासी घोरावल की ओर से चंगाई सभा का आयोजन किया गया था. इस बात कुछ स्थानीय और हिंदू संगठनों के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया और इसकी सूचना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली को दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर पास्टर रामू प्रजापति, उनकी पत्नी रिंकी सहित लगभग 13 लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली लाई. पूछताछ में पास्टर रामू प्रजापति की भूमिका संदिग्ध मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

राबर्ट्सगंज कोतवाली पहुंची महिला आशा ने बताया कि धर्म परिवर्तन कराने का आरोप गलत है. हम लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे. इसी दौरान बजरंग दल व अन्य लोग जबरन घर में घुसे और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. क्षेत्राधिकारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बभनौली वार्ड नंबर 16 केके निवासी शिवम सिंह पुत्र जय सिंह की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है.

