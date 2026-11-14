सोनभद्र की CDO ने पेश की मिसाल; सरकारी अस्पताल में दिया बेटे को जन्म, हर कोई कह रहा ऐसी बात
जिला अस्पताल के MCH विंग में हुई डिलीवरी. डीएम चर्चित गौड़ ने पत्नी के साथ पहुंच कर दीं शुभकामनाएं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 2:06 PM IST
सोनभद्र : CDO जागृति अवस्थी ने निजी अस्पताल के बजाय जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को चुना और अपने पहले शिशु को जन्म दिया. सीडीओ के इस फैसले को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भरोसे की सकारात्मक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है. उनके इस फैसले की खूब चर्चा भी हो रही है. डीएम चर्चित गौड़ ने पत्नी के साथ अस्पताल पहुंचकर नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया और सीडीओ को पुत्र रत्न की प्राप्ति की बधाई दी.
सोनभद्र की मुख्य विकास अधिकारी (CDO) जागृति अवस्थी जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र (MCH विंग) में प्रसव कराने पहुंची थीं. यहां उन्होंने अपने पहले बेटे को जन्म दिया. सीडीओ जागृति के पति गौरव पांडेय मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में सतना जिले में ASP के पद पर तैनात हैं. हालांकि वह भी इस मौके पर अस्पताल में मौजूद थे.
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2020 में देशभर में दूसरी रैंक हासिल करने वाली जागृति अवस्थी के घर नन्हे मेहमान के आगमन पर जिला प्रशासन में खुशी का माहौल है. अश मौके पर जिलाधिकारी सोनभद्र चर्चित गौड़ अपनी पत्नी एवं IFS अधिकारी आरुषि मिश्रा के साथ अस्पताल पहुंचे. जागृति अवस्थी अपनी जमीनी कार्यशैली के लिए भी जानी जाती हैं. विकास योजनाओं की हकीकत जानने के लिए दुर्गम गांवों तक पहुंचना और ग्रामीणों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनना उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है. इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर UPSC की तैयारी करने और दूसरे प्रयास में देश में दूसरा स्थान हासिल करने का उनका सफर भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है.
बहरहाल सीडीओ जागृति अवस्थी का जिला अस्पताल में प्रसव कराना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भरोसे का संदेश देने की मिसाल मानी जा रही है. एमसीएच विंग जिला अस्पताल के सीएमओ डॉ. डीके सिंह ने बताया कि मां और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं. प्रसव सीजेरियन ऑपरेशन से हुआ है. डॉक्टरों की टीम ने सफलता पूर्वक ऑपरेशन में सफलता हासिल की है. कुछ ही दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी. सीडीओ ने सरकारी अस्पताल पर भरोसा दिखा करके मिसाल कायम की है.
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