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सोनभद्र की CDO ने पेश की मिसाल; सरकारी अस्पताल में दिया बेटे को जन्म, हर कोई कह रहा ऐसी बात

सोनभद्र की CDO को पुत्र रत्न की प्राप्ति. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सोनभद्र : CDO जागृति अवस्थी ने निजी अस्पताल के बजाय जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को चुना और अपने पहले शिशु को जन्म दिया. सीडीओ के इस फैसले को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भरोसे की सकारात्मक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है. उनके इस फैसले की खूब चर्चा भी हो रही है. डीएम चर्चित गौड़ ने पत्नी के साथ अस्पताल पहुंचकर नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया और सीडीओ को पुत्र रत्न की प्राप्ति की बधाई दी.

सोनभद्र की CDO ने पेश की मिसाल. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

सोनभद्र की मुख्य विकास अधिकारी (CDO) जागृति अवस्थी जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र (MCH विंग) में प्रसव कराने पहुंची थीं. यहां उन्होंने अपने पहले बेटे को जन्म दिया. सीडीओ जागृति के पति गौरव पांडेय मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में सतना जिले में ASP के पद पर तैनात हैं. हालांकि वह भी इस मौके पर अस्पताल में मौजूद थे.