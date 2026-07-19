सोनभद्र में व्यापारी से 40 लाख के जेवर समेत लाखों की लूट, पुलिस जांच में जुटी
बभनी थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बार्डर पर हथियारबंद बदमाशों ने घटना का दिया अंजाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 2:40 PM IST
सोनभद्र : बभनी थाना क्षेत्र में शीशटोला के जंगल में बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वैलरी व्यापारी पर जानलेवा हमला करके लाखों रुपये के जेवरात और नकदी लूट ली. विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग की और चाकू से हमला कर व्यापारी को घायल कर दिया. वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश में जंगल और आसपास के क्षेत्रों में सघन कांबिंग अभियान चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली. पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से विभिन्न रूटों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.
बताया गया, बीते शनिवार रात छत्तीसगढ़ के रघुनाथनगर थाना क्षेत्र के चपकी गांव निवासी कुलधीर कुमार सेठ बाजार से दुकान का सामान लेकर घर लौट रहे थे. बभनी थाना क्षेत्र के शीशटोला जंगल से गुजरने के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार तीन हथियारबंद बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया. बदमाशों ने व्यापारी से जेवरात से भरा झोला सौंपने को कहा. इस पर कुलधीर कुमार ने विरोध किया तो बदमाशों ने पहले हवाई फायरिंग की और चाकू से लगातार तीन-चार वार करके उन्हें लहूलुहान कर दिया. इसके बाद ज्वैलरी और नगदी से भरा झोला छीनकर फरार हो गए.
व्यापारी कुलधीर के अनुसार झोले में लगभग 300 ग्राम सोने के आभूषण, करीब 8 किलो चांदी के जेवर, दुकान का खाता-बही और अन्य जरूरी दस्तावेज थे. हालांकि पुलिस अभी तक 40 हजार रुपये नकद और जेवरात लूटे जाने की बात कह रही है. घायल व्यापारी कुलधीर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सोनभद्र के बभनी थाना प्रभारी निरीक्षक डी.पी. यादव ने बताया कि व्यापारी से नकदी और जेवरात लूट की सूचना मिली है. लूट, मारपीट और फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें लगातार आरोपियों की तलाश कर रही हैं. जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
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