यूपी में कानून का रखवाला बना तस्कर; कार में 525000 रुपए के साथ 60 किलो गांजा बरामद, सिपााही सहित 5 गिरफ्तार

गांजा तस्करी में शामिल यूपी पुलिस के सिपाही समेत पांच गिरफ्तार ( Photo Credit; UP POLICE )

सोनभद्र: उत्तर प्रदेश में कानून के रक्षक भी स्मगलिंग में शामिल होने लगे हैं. तस्करों को पकड़ने के बजाए खुद उनको सहयोग किया जा रहा. बता दें, इसमें सोनभद्र पुलिस और एसओजी ने गांजा तस्करी के नेटवर्क में शामिल यूपी पुलिस के एक सिपाही समेत 5 लोगों को दबोच लिया. गांजा तस्करी का नेटवर्क चलाने वाला यूपी पुलिस का सिपाही सुनील कुमार यादव वर्तमान में सुल्तानपुर जिले में तैनात है. पुलिस ने बताया कि उनके पास से 60 किलोग्राम गांजा 5,25,000 रुपये की कुल नगदी, मोबाइल फोन और दो लग्जरी स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है. बता दें कि यूपी पुलिस में तैनात सिपाही सुनील यादव और सूरज सोनी कार से गांजा की खेप ट्रांसफर कर रहे थे. इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से 60 किलोग्राम गांजा बरामद किया. पुलिस अधीक्षक ने बताया यह सभी लोग छत्तीसगढ़ से गंजा ला करके यूपी में सप्लाई करते हैं, इनके बारे में और पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके.