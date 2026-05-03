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सोनभद्र में बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत, आंधी के दौरान बाउली में डूबकर 1 बच्चे ने तोड़ा दम

सोनभद्र में प्रकृति के कहर से कुल 3 बच्चों की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र: बभनी थाना क्षेत्र के चौना गांव में शनिवार की देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई. दोनों बच्चियां पेड़ के नीचे आंधी में गिर रहे आम को बीन रही थीं, इसी दौरान आम के पेड़ पर गिरे आकाशीय बिजली की चपेट में बच्चियां आ गयीं और दोनो की तुरंत मौत हो गयी. जानकारी के अनुसार अर्चना 9 साल और आस्था 8 साल, निवासी चौना दोनों की आकाशीय बिजली से मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक तेज आंधी चल रही थी तो दोनों बच्चियां अलग-अलग आम के पेड़ के नीचे आम बिनने के लिए गई थीं. इस दौरान बारिश शुरू हो गई और बिजली चमकने लगी. इसी बीच तेज बिजली चमकी और सीधे आम के पेड़ पर गिरी, दोनों बच्चियां पेड़ के नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई. सूचना बभनी पुलिस को दी गयी तो पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.