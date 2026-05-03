सोनभद्र में बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत, आंधी के दौरान बाउली में डूबकर 1 बच्चे ने तोड़ा दम
चौना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 1:00 PM IST
सोनभद्र: बभनी थाना क्षेत्र के चौना गांव में शनिवार की देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई. दोनों बच्चियां पेड़ के नीचे आंधी में गिर रहे आम को बीन रही थीं, इसी दौरान आम के पेड़ पर गिरे आकाशीय बिजली की चपेट में बच्चियां आ गयीं और दोनो की तुरंत मौत हो गयी.
जानकारी के अनुसार अर्चना 9 साल और आस्था 8 साल, निवासी चौना दोनों की आकाशीय बिजली से मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक तेज आंधी चल रही थी तो दोनों बच्चियां अलग-अलग आम के पेड़ के नीचे आम बिनने के लिए गई थीं.
इस दौरान बारिश शुरू हो गई और बिजली चमकने लगी. इसी बीच तेज बिजली चमकी और सीधे आम के पेड़ पर गिरी, दोनों बच्चियां पेड़ के नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई. सूचना बभनी पुलिस को दी गयी तो पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
दूसरी घटना में बाउली में डूबकर बालक की मौत: बभनी थाना क्षेत्र के चक चपकी गांव में शनिवार के शाम करीब 7 बजे आंधी के झोंके से 12 साल का बालक गिरकर बाउली में चला गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि संतोष कुमार (12) पुत्र राम सुन्दर निवासी चक- चपकी अपने घर के पास बाउली के भीटे पर खड़ा था. इसी दौरान तेज आंधी चलने लगी, वह आंधी के झोंके की चपेट में आ गया और भीटे से अचानक गिरकर बाउली में चला गया. बाउली में पानी होने की वजह से वह डूब गया. कुछ देर बाद स्थानीय लोग वहां दौड़कर पहुंचे और उसको बाउली से बाहर निकाले तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.
प्रभारी निरीक्षक थाना बभनी डीपी यादव ने बताया कि 2 अलग-अलग गांवों में घटना हुई है. जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गयी, तीनो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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