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महराजगंज बना सोने-ड्रग्स का ट्रांजिट रूट, गुरुग्राम की लैब और मेक्सिको के कार्टेल से जुड़े तार!

सोनौली सीमा पर नेपाल से आ रही मणिपुर की एक महिला के बैग से 2.5 किलो मेथाक्वालोन की बरामदगी के बाद, NCB की पड़ताल में इस नेटवर्क के तार दिल्ली-NCR और गुरुग्राम तक मिले. जांच में गुरुग्राम में संचालित ड्रग लैब का भी खुलासा हुआ और नेटवर्क की कड़ियां मेक्सिको तक जुड़ने की भी बात सामने आई.

महराजगंज पुलिस के अनुसार, 12 सितंबर 2025 से 11 सितंबर 2026 के बीच, अब तक सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में NDPS एक्ट के 35 मुकदमों में 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

सोनौली सीमा से जुड़े मामलों की जांच में नशा तस्करी के तार दिल्ली, NCR, गुरुग्राम की ड्रग लैब से लेकर मेक्सिको तक जुड़ने के संकेत मिले हैं. वहीं, कन्नौज से करीब 15 करोड़ रुपये के सोने की बरामदगी के बाद, ठूठीबारी सीमा से जुड़े सोना तस्करी के नेटवर्क की भी जांच तेज हो गई है.

महराजगंज: भारत-नेपाल की खुली सीमा को पहले सिर्फ आवागमन का रास्ता समझा जाता था, लेकिन अब यह अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के लिए एक अहम ट्रांजिट रूट के तौर पर सामने आ रहा है.

इसके अलावा काठमांडू से सोनौली, फिर तमिलनाडु के तूतीकोरिन होते हुए, श्रीलंका तक 78 किलो हैशिश ऑयल पहुंचाने वाले नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है.



पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाले 42 वाहनों को चिह्नित किया है, जिनमें से 12 वाहनों को जब्त कर लिया है. सीमा पर SSB और कस्टम समेत अन्य एजेंसियों के साथ 33 संयुक्त ऑपरेशन भी चलाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि सीमा पर निगरानी के साथ तस्करी के नेटवर्क और आरोपियों के बारे में लगातार सूचना जुटाई जा रही है.



सीमा पर तस्करी का दायरा सिर्फ मादक पदार्थों तक सीमित नहीं है. कार्रवाई के दौरान 5,232 किलो चीनी, लहसुन, कद्दू के बीज, ब्राजीलियन मक्का, यूरिया, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और विदेशी चप्पल-कपड़ों समेत कई सामान बरामद किए गए हैं.



एएसपी सिद्धार्थ कुमार के मुताबिक भारत-नेपाल सीमा पर लगातार चेकिंग और पेट्रोलिंग की जा रही है. पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई के साथ-साथ SSB और अन्य सहयोगी एजेंसियों के साथ भी संयुक्त अभियान चला रही है. सूचना संकलन के आधार पर तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

इस एक साल में सीमावर्ती सात थाना क्षेत्रों कोल्हुई, नौतनवा, सोनौली, परसामलिक, बरगदवा, निचलौल और ठूठीबारी में NDPS एक्ट के 35 मुकदमे दर्ज किए गए और 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

इस दौरान 229 किलो से अधिक विभिन्न मादक पदार्थ बरामद हुए. इनमें गांजा, चरस, स्मैक और ब्राउन शुगर समेत अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं. इसके अलावा 5,619 नशीले इंजेक्शन और 322 शीशी अवैध नेपाली शराब की पकड़ी गई.

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