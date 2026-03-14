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सोनम वांगचुक की रिहाई पर गहलोत का मोदी सरकार पर तंज, बोले- 170 दिन की गिरफ्तारी का हिसाब कौन देगा?

गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई का समाचार सुखद है, परंतु यह पूरा प्रकरण केंद्र की मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. यह कैसी विडंबना है? जो सोनम वांगचुक कभी प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के समर्थक रहे, जब उन्होंने लद्दाख के हक और पर्यावरण की आवाज उठाई, तो उन्हें NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) जैसी कठोर धाराओं में बांधकर जोधपुर जेल भेज दिया गया.

जयपुर: करीब 170 दिनों से जयपुर सेंट्रल जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार को रिहा कर दिया गया है. कई राजनीतिक दलों ने जहां उनकी रिहाई का स्वागत किया है, तो वहीं मोदी सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वांगचुक की रिहाई का स्वागत करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा.

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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस व्यक्ति को कुछ माह पहले 'देश की सुरक्षा के लिए खतरा' बताकर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, उन्हें आज अचानक रिहा करने की बात आई, यानी उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले. ऐसे में उनकी हिरासत के 170 दिनों का हिसाब कौन देगा? उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था?

अशोक गहलोत ने कहा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा अब भाजपा के राजनीतिक नफा-नुकसान से तय होगी? तानाशाही प्रवृत्ति से कानूनों का ऐसा 'सुविधाजनक इस्तेमाल' न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी गहरा आघात है. देश की जनता इस दोहरे मापदंड को देख रही है.

इसलिए हुई थी गिरफ्तारी: सोनम वांगचुक को 24 सितंबर 2025 को लद्दाख प्रशासन ने हिरासत में लिया था. सोनम वांगचुक पर आरोप था कि उन्होंने लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को भड़काया था, जिससे स्थिति हिंसक हो गई थी. 24 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें 26 सितंबर 2025 को जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया था तब से ही वह यहां पर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे थे.

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